Grave lesión de Ramiro Funes Mori
Deportes 26 de mayo de 2020

En la práctica, el defensor argentino de Villarreal sufrió una molestia y se confirmó la rotura del tendón del recto anterior derecho. Tendrá que ser operado.

La vuelta al trabajo luego de la interrupción por la pandemia de coronavirus trajo malas noticias para el defensor argentino Ramiro Funes Mori. El futbolista del Villarreal y de la selección nacional sufrió una grave lesión y deberá ser operado, por lo que se perderá el resto de la temporada de la Liga de España.

El jugador surgido de las inferiores de River había sufrido una molestia durante un ejercicio realizado en la práctica del Submarino Amarillo del jueves pasado. Luego de realizarse los estudios pertinentes, los médicos determinaron que Funes Mori sufrió la rotura completa del tendón directo del recto anterior derecho.

Desde Villarreal informaron que el argentino será operado el martes por la tarde por el Doctor Ramón Cugat en el Hospital Quirónsalud Barcelona. Aunque desde el club se limitaron a explicar que el tiempo de recuperación estará supeditado a la evolución del futbolista, este tipo de lesiones generalmente demandan un plazo de rehabilitación cercano a los tres meses. Funes Mori se perdería así no solo el reinicio de la Liga española,pautado para el próximo 12 de junio, sino el resto de la temporada.

"El Villarreal CF quiere mandarle un mensaje de ánimo y apoyo a Ramiro y desearle una pronta y saludable recuperación”, cierra el parte médico emitido por el club.

El futbolista argentino, que disputó la última Copa América con la selección argentina y que fue parte de los inicios del ciclo de Lionel Scaloni al frente del equipo, aún no se ha manifestado públicamente respecto de la lesión. En sus redes sociales solo publicó una imagen para desearle feliz cumpleaños a River Plate en el día del aniversario número 119° del club de Núñez.

Esta no es la primera lesión grave que sufre el defensor en su carrera. En 2012, cuando jugaba en River, tuvo una rotura de ligamentos de cruzados que lo mantuvo casi un año fuera de las canchas. En tanto que, en 2017 y con la camiseta del Everton de Inglaterra, padeció una rotura de meniscos en la rodilla izquierda que también lo marginó de la competencia en un lapso similar.