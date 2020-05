El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a la posibilidad de mudar la localía para los partidos del combinado nacional por las Eliminatorias al Mundial de Qatar y avisó: "Me gusta jugar en La Bombonera".

En el marco del 80° aniversario del estadio de Boca, el director técnico de la Albiceleste aseguró sentirse cómodo en Brandsen 805, aunque también brindó la opción de jugar en Rosario: "A mi me gusta que la Selección juegue en La Bombonera. Y en Rosario en cualquiera de las dos canchas. Yo jugué en Newell's y la cancha llena es áspera, al igual que el Gigante".

Más allá de esta postura, lo cierto es que el entrenador aseguró que "hoy vale poco hablar de fútbol o de la Selección", sobre todo en el contacto con los futbolistas, siendo que el mundo vive una grave situación sanitaria por la pandemia de coronavirus.

A propósito de ésto, Scaloni se refirió a los casos de Germán Pezzella y Paulo Dybala, dos futbolistas que han formado parte de sus convocatorias y que se vieron afectados por el Covid-19: "Siempre estuvimos en contacto con ellos. Hoy en día seguimos en contacto con los que fueron convocados más que nada por el tema humano porque muchos están lejos de sus familias".

Al mismo tiempo, el santafesino se lamentó por el freno en la actividad que provocó la pandemia, siendo que sentía que el equipo "venía bien" y que junto a su cuerpo técnico ya tenían "la base del equipo".



LA BOMBONERA

QUE SE VIENE!



"Un pasado glorioso. Un presente radiante. Y un futuro mucho mejor: Bombonera 360, el sueño de todos los xeneizes". El posteo que Boca publicó ayer en sus redes , con motivo del 80º aniversario del Templo, no tardó en hacerse viral. Es que el mensaje venía acompañado por una imagen que dejó a varios con la boca abierta: la Bombonera cerrada, semicubierta y envuelta en una inmensa estructura con los colores del club. Un estadio europeo en medio del barrio La Boca. Un sueño que, cuentan, está cada vez más cerca de hacerse realidad.