Un Fiat 147 casi sin uso logró venderse más caro que un 0 km Automotores 26 de mayo de 2020 Redacción Por Su dueño lo tuvo 35 años con solo 118 km de uso y fue comprado en 2014 por un concesionario brasileño de Campinas. Conocé la breve historia.

De este tipo de historias hay millones pero cada una tiene su particularidad, su detalle característico o aquella esencia que marca la diferencia entre una y otra. En esta ocasión, el eje se basa en un Fiat 147 casi sin uso, más específicamente con 118 km, que estuvo 35 años casi sin circular y fue vendido más caro que un Fiat moderno salido de fábrica.

En el centro de la escena junto al mítico auto de la marca italiana se encuentra Reginaldo Gonçalves, un brasileño apasionado por las reliquias, propietario de un concesionario de Campinas, que quedó maravillado con el pequeño modelo de la firma de Turín.

En el país vecino, el 147 fue presentado en el Salón de San Pablo en 1976 y se convirtió en pionero para sumarse a la terminal industrial de Betim. Con un simple motor 1.0 de 55 CV y transmisión manual de cuatro marchas, lograba un consumo promedio aproximado de 13 kilómetros por litro. En Brasil fue discontinuado en 1986 para darle lugar al Uno, otro de los históricos de Fiat, pero en 2014 se encontró en la ciudad paulista de Franca un veterano 147 con la novedad de que apenas tenía poco más de una centena de kilómetros, según reveló Quatro Rodas (revista hermana de Parabrisas).



PARA GUSTO DEL

COLECCIONISTA

Como mencionamos antes, el protagonista de este historia no fue sólo el pequeño modelo italiano, sino también el "coleccionista Gonçalves".

“Hubo años en que hice más de 90 viajes nacionales después de los autos. Este 147 lo compré en 2014, después de recibir la información de que estaba en un garaje en Franca", aseguró el apasionado por los clásicos.

La versión de este 147 fue comercializada en Brasil bajo las siglas GLS de 1979, con un motor de 72 CV y 10,8 kgm que generaba una velocidad máxima de 145 km/h. En nuestro país, el diseño de esta variante fue casi el mismo que el Brío.

¿Qué sucedió en la década de 1980? En suelo vecino, una fuerte hiperinflación produjo que muchas personas guardaran sus autos para venderlos una vez que la situación se normalizara, pero el caso del 147 fue excepcional ya que se mantuvo casi sin movimiento durante los 90' y gran parte del nuevo siglo.



PRECIOS

¿A cuánto lo compró Reginaldo y en qué precio lo revendió? "En ese momento, pagué en el rango de 30.000 reales (347.334 pesos argentinos actuales) a 40.000 reales (463.112 pesos argentinos actuales) por el auto, que era impecable, sin detalles, incluso con un cartel amarillo". Además, cuenta que en ese año el modelo más vendido fue la variante media del Palio que se vendía a 36.608 reales (423.840 pesos argentinos actuales), incluso en la actualidad el Mobi se comercializa a un precio inferior.

Para la reventa, no especificó el precio exacto pero se estima que el valor aproximado se encontró entre 40.000 y 50.000 reales (578.890 pesos argentinos actuales). “Cuando aparecen modelos como este, no se necesita casi nada (para vender). Solo tomó dos llamadas a coleccionistas conocidos y el auto ya no estaba”, concluyó el coleccionista. (Fuente: Parabrisas - Pefil).