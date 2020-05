Alarma en Uruguay por brote de Covid-10 en ciudad fronteriza Internacionales 26 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció ayer el refuerzo de medidas sanitarias en la ciudad de Rivera, en la frontera con Brasil, donde se registró un brote de Covid-19 que produjo dos muertes este fin de semana.

El mandatario dijo que habló en la mañana con su par brasileño, Jair Bolsonaro, para poner en práctica un tratado ya existente de acción binacional sanitaria.

"Hemos recogido el visto bueno del presidente brasileño para aplicar ese tratado y en las próximas horas vamos a llevarlo a la práctica", afirmó Lacalle Pou en conferencia de prensa, para acotar que hay "preocupación recíproca sobre lo que está pasando en la frontera".

Lacalle Pou informó asimismo que los ministerios de Interior y Defensa agregarán dos "piquetes migratorios, sanitarios" a los dos ya existentes en puntos limítrofes para minimizar el tránsito desde y hacia la capital del departamento homónimo -con población de más de 100.000 habitantes.

También suspendió el inicio de clases en la ciudad previsto para el 1 y 15 de junio, a diferencia del resto del país, y ordenó un aumento de los recursos sanitarios, como ambulancias y camas de cuidados intensivos.

Además, Lacalle Pou anunció inspecciones en los comercios de la localidad aunque por ahora no serán cerrados.

Las medidas están "focalizadas en respetar la vida binacional pero al mismo tiempo tratar que desde Rivera no emigren focos de contagio al resto del país", concluyó el presidente uruguayo.



CHILE: PIÑERA PROMULGA

REBAJA DE SUELDOS

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó ayer una reforma constitucional con la que quiere reducir las dietas de altos cargos, una reforma "justa y necesaria" con la que el mandatario aspira a "ir con más y mejor ayuda a la clase media" en estos "tiempos duros y difíciles" por la pandemia de coronavirus.

"Sé que muchas familias chilenas no lo están pasando bien", reconoció en un vídeo difundido en Twitter poco después de la firma de la reforma, que afectará desde el presidente a los alcaldes.

La reforma constitucional crea una comisión técnica que fijará periódicamente las remuneraciones de las altas autoridades del Estado y sus asesores, "con un criterio técnico, objetivo y de austeridad", dijo Piñera.

Inicialmente, hay un plazo de 30 días desde la publicación de la ley para fijar la remuneración de los ministros y parlamentarios, y de 90 para el resto de las autoridades. Posteriormente, una comisión determinará la remuneración de las autoridades y de los asesores directores cada cuatro años. Los detalles quedan pendientes de lo que decida el Consejo de Alta Dirección Pública.

Chile registró al menos 69.102 casos y 718 víctimas mortales por el coronavirus, que llevó a las autoridades a establecer áreas de cuarentena, entre otras medidas.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó en declaraciones radiales que en algunas zonas donde se superó el brote es momento de iniciar una "nueva normalidad", si bien el escenario sería otro en zonas como la región metropolitana de Santiago, donde los casos se han disparado desde mayo.

Mañalich asumió que en el caso de Santiago pudieron cometerse errores que derivaron en una "falta de cuidado colectivo respecto del peligro que este virus significaba". "Asumo responsabilidad en ello, tal vez nos calmamos un poco, fuimos menos obsesivos, dejamos de asustar a la gente, le dijimos que no se preocupe, la primavera ya llegó ", declaró.

En tanto, la popularidad de Piñera sigue al alza, y pese a que la desaprobación aún ronda el 63 por ciento, el mandatario alcanzó las mayores cifras de apoyo desde las revueltas sociales de octubre de 2019.

El 27% de los chilenos respalda su gestión, dos puntos más que en el sondeo anterior de la Encuesta Plaza Pública Cadem, informó el diario El Mercurio.