Costosas herramientas de productor fueron halladas Policiales 26 de mayo de 2020 Redacción Por EN TACURALES

Siendo las 14:20 del domingo último, un hombre de 33 años, productor agropecuario y residente en zona rural, denunció en sede policial del Destacamento Nº 5 de la localidad de Tacurales (Departamento Castellanos), que ese mismo día a las 10 de la mañana encontrándose en su domicilio, notó en el galpón de su propiedad donde se hallaba una camioneta, el faltante desde dentro de la misma de una caja de aluminio marca Crossmaster, que en su interior contenía un control remoto de un auto a control remoto con una antena de valor aproximado a unos 7.000 pesos, un transformador negro de un dron, un taladro marca Black&Decker junto a su cargador, un tornito neumático marca Puma, una máquina digital para sacar fotos y filmar marca Nikon L310 de un valor aproximado a 4.500 pesos, una Roto Start, y 9 destornilladores chicos de diferentes medidas.

El damnificado dio a conocer asimismo que el maletín estaba dentro de un armario, que no posee cámaras de seguridad en su propiedad y que tampoco sospechó de nadie.



RECUPERO DE LAS

HERRAMIENTAS

Siguiendo con las pesquisas en torno al esclarecimiento de este hurto, personal policial del Destacamento N° 5 de Tacurales, el domingo por la tarde, mientras recorrían su jurisdicción junto a personal de la Subcomisaría N° 3 de Tacural, a 350 metros del lugar del hecho, hallaron en una alcantarilla una caja de aluminio de similares características a la denunciada tapada con pasto, y en su interior contenía los elementos sustraídos al productor agropecuario en cuestión.

Se dio conocimiento al fiscal de turno Dr. Carlos Vottero, mientras se procura establecer la identidad de él o los autores del hecho.



COMERCIO ASALTADO

EN SUNCHALES

Otro comercio fue blanco del robo de mercaderías en la ciudad de Sunchales.

Se trata de “Despensa Alan”, ubicada en calle Joaquín V. González al 650 aproximadamente, donde dos individuos desconocidos, estaban robando y fueron sorprendidos por el dueño, consignó el portal Móvil Quique.

Los ladrones finalmente lograron escapar y llevarse, entre otras cosas botellas de bebidas alcohólicas, cigarrillos y una suma de dinero en efectivo menor de no más de $400 pesos.

A las 5.30 de la madrugada, el dueño del local sintió ruidos, se levantó y al ir al comercio se encontró con los ladrones, que huyeron inmediatamente al ser sorprendidos.

Para ingresar, los malvivientes «barretearon» una ventana de aluminio y así lograron introducirse en el interior del comercio.



OTRO ROBO DE

HERRAMIENTAS

También en la ciudad de Sunchales, un robo de herramientas sufrió un vecino de calle Brasil al 800 en el barrio 9 de Julio. Ladrones ingresaron a la propiedad estando los dueños despiertos en horas de la madrugada, pasada las 1.00, cuando autores desconocidos ingresaron a un garage, sin hacer ruido, y lograron llevarse varias herramientas de trabajo, consignó el portal Móvil Quique.

Los propietarios se encontraban en su casa pero no lograron escuchar nada. Finalmente, el dueño al ir al garage, se dio cuenta de que los maleantes le robaron muchas herramientas, entre ellas un taladro a batería, 1 taladro eléctrico, 1 amoladora, destornilladores, y llaves varias.

Se hizo la denuncia policial correspondiente.