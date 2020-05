Habló de una complicada situación de Schumacher Deportes 25 de mayo de 2020 Redacción Por DECLARACIONES DE FELIPE MASSA

El brasileño Felipe Massa, compañero de Michael Schumacher en la escudería italiana Ferrari en la temporada 2006 de la Fórmula 1, afirmó que la situación del séptuple campeón alemán "está complicada".

"Sé cómo está Schumacher, siempre tuvimos una relación muy cercana. Un poco menos con su esposa Corinna, porque raramente venía a ver las carreras en vivo. Su situación está complicada", relató Massa en diálogo con la cadena Fox Sports.

Schumacher se mantiene aislado en su casa para recuperarse del grave accidente que sufrió mientras esquiaba en Meribel el 29 de diciembre de 2013. "Respeto la privacidad y si su familia no quiere emitir noticias particulares sobre su estado de salud, ¿por qué debería hacerlo yo?", expresó Massa sobre su decisión de evitar dar detalles sobre el estado de salud de Schumacher.

"Sueño y rezo cada día que pueda mejorar", completó Massa sobre el alemán de 51 años, cuyo hijo mayor, Mick, también es piloto e inició su camino en la Academia de Ferrari.



RICCIARDO

Más allá de las tristes noticias y el duro presente que vive el mundo entero a causa del coronavirus, parece que para algunas personas, como es el caso de Daniel Ricciardo, el descanso obligado puede resultar también algo positivo.

Según el australiano de Renault, este hecho puede haber mejorado sus chances y alargado su estadía dentro de la Fórmula 1 por el tiempo de descanso y la posibilidad de entrenar mayor cantidad de horas.

El piloto del Renault F1 Team pudo realizar un programa de acondicionamiento físico más riguroso desarrollado por su entrenador. En este momento, Ricciardo se estaría preparando para el séptimo Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 en Mónaco, si esa cita y varias otras no hubieran sido pospuestas o canceladas debido a la pandemia.

Desde su confinamiento en Perth, el piloto de 30 años, contó en una charla con BBC 5 que el encierro no fue para ocio en su caso, sino que por el contrario, tuvo la oportunidad de mantenerse en forma como nunca antes, con la ayuda de su entrenador Michael Italiano.

"Juntos pudimos desarrollar un programa de entrenamiento totalmente nuevo. La cereza del postre fue la posibilidad de no verse afectado por las zonas horarias y no estar atrapado tres días a la semana en cabinas presurizadas de aviones por todo el mundo".