Meolans confía en las chances de Pignatiello

FOTO ARCHIVO JOSE MEOLANS. El cordobés se ilusiona con una medalla de Delfina.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El ex nadador José Meolans aseguró que "no es una locura" que Delfina Pignatiello, referente de la disciplina en la actualidad, "traiga una medalla" de los Juegos Olímpicos de Tokio, deseando que la joven deportista "tenga su pico de rendimiento" el año próximo en la cita de Japón.

"Es muy bueno lo que viene haciendo Delfina Pignatiello, espero que pueda tener su pico de rendimiento en Tokio. La rama femenina de la natación está muy bien posicionada y nuestra bandera es Delfina", manifestó Meolans en declaraciones radiales.

Y añadió: "No es una locura pensar en que Delfina traiga una medalla, pero no es nada concreto. Si el objetivo de ella es mejorar sus registros personales y clasificar a una final, va a poder tener chances".

En la misma línea, el ex deportista consideró que "el presente de la natación argentina es alentador y el futuro auspicioso".

En cuanto al parate de las actividades por la pandemia de coronavirus, advirtió: "No se puede dejar de entrenar. Todo lo que se pueda hacer fuera del agua para no perder masa muscular, para mantenerse activo, hoy es muy importante. Una semana de pérdida de agua equivale a un mes de recuperación".