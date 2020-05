El gran estado de Mike Tyson Deportes 25 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

A sus 53 años, Mike Tyson está a un paso de volver a un ring. El emblemático ex campeón mundial pesado confirmó que "dentro de una semana" firmará el contrato para una pelea exhibición con fines benéficos.

"Estoy en la mejor forma de mi vida. Dios fue misericordioso conmigo. Peso 104 kilos y me encuentro muy bien; hoy me estoy preparando para ayudar a aquellos que han sido menos afortunados que yo y lo haré en una pelea con fines benéficos", expresó en una entrevista con el rapero Lil Wayne.

En ese sentido, dejó en claro que lo hace para ayudar a quienes lo necesitan: "Ganaré ese dinero y ayudaré a las personas sin hogar y a los adictos. Yo he pasado por eso y sé lo difícil que es. No hay tanta gente que pueda sobrevivir como yo".

"Hay muchas opciones. Muchos quieren participar en este combate y estamos haciendo las gestiones necesarias. El contrato debe firmarse dentro de una semana y sea cual sea mi bolsa, no me beneficiaré con ella", agregó.

"No ganaré dinero con esta pelea. Mi esposa tal vez, porque ella es parte de la organización. Pero mi dinero será donado a las causas que me son queridas", sentenció Tyson.

Ganó dos veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y es el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de esa categoría, cuando el 22 de noviembre de 1986 ganó el título de la WBC ante Trevor Berbick, con tan solo 20 años, 4 meses y 22 días.