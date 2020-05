La cuarentena también interrumpió el proyecto del técnico Lionel Scaloni Deportes 25 de mayo de 2020 Por Néstor Clivati Su proyecto pasó de articular la frondosa agenda de este 2020, con una proyección de 15 partidos, entre las Eliminatorias para el mundial de Qatar y la Copa América, a borrarla de un plumazo y sentarse a esperar la restauración de algunos objetivos, que por ahora le ofrecen un papel en blanco.

SCALONI. El virus le cortó la inspiración al seleccionador nacional.

La pandemia mandó a cuarteles de invierno muchos proyectos; algunos volverán a la luz sin tantas alteraciones y otros, deberán reperfilarse según las condiciones que imperen en su momento debido.

Ese hato de exigencias, muchas en proceso de definiciones según los criterios sanitarios, le siguen dando vigor a lo que llamamos incertidumbre, una de las palabras más utilizadas desde el comienzo de esta aventura que la humanidad sobrelleva sin un manual de usos y costumbres.

El fútbol es una de esas actividades que, por sus características de competencia y su impacto popular, todavía no ha podido elaborar un protocolo común que baje como instuctivo desde la FIFA y por lo que se observa, tal flexibilidad la están ensayando los países con menores inequidades; en consecuencia, no debería extrañarnos que sean los alemanes, por ejemplo, los primeros en desafiar a esa tenebrosa máquina de impedir.

Nosotros en el Sur, seguimos empantanados en medio de las especulaciones políticas y la pesadez que la emergencia dicta. Los escasos reflejos para diseñar la salida de este confinamiento, en medio de una lluvia de argumentaciones que nutren el auténtico dilema entre salud y economía, dilatan peligrosamente ese ansiado regreso a la acción comunitaria.

Lionel Scaloni, el entrenador principal de la Selección Mayor de nuestro país, es uno de esos hacedores a los que el virus le ha cortado la inspiración.

Su proyecto pasó de articular la frondosa agenda de este 2020, con una proyección de 15 partidos, entre las Eliminatorias para el mundial de Qatar y la Copa América, a borrarla de un plumazo y sentarse a esperar la restauración de algunos objetivos, que por ahora le ofrecen un papel en blanco.

Desde su residencia en Mallorca, concedió una entrevista al emblemático programa "El Larguero", que se emite por Cadena Ser, dejando frases que son jugosas para analizar:

"Como todo jugador uno aspira a seguir ligado al fútbol porque es lo único que sabemos hacer, en mi caso, antes del retiro hice el primer curso de UEFA en Italia y después lo terminé en la Federación Española y lógicamente debo reconocer que empecé en lo más alto, en la Selección Argentina y estoy contento esperando que todo salga bien en esta fase".

La referencia a Lionel Messi es tan obvia como pertinente para este nobel entrenador: "Yo lo conozco bien, fui compañero en el Mundial 2006, tengo una gran relación, ahora mismo, estamos en contacto con todos los futbolistas, somos un cuerpo técnico joven, todos estuvimos en la Selección y en estas instancias tenemos un acercamiento especial con Messi y con todos, por lo tanto, estamos orgullosos de entrenarlos porque se brindan por la camiseta".

La proximidad de la llegada de Lautaro Martínez al Barcelona, nos abre el apetito sin dudas, imaginar esa dupla más familiarizada por el día a día, trasladada al mundo albiceleste, podría reposicionarla y ofrecerle a Scaloni, una herramienta envidiable, sobre esta hipótesis también se pronuncia el natural de Pujato: "Primero quiero decir que no será fácil sacarlo del Inter, que es un club grande con un presidente potente y después hay que ver cómo esta Luis Suárez, que es un jugador que todavía tiene mucho por dar, claro que a nosotros nos convendría que compartan el mismo plantel; Lautaro es un jugador joven, con una proyección increíble y unas ganas de triunfar enormes; además por sus características, tiene equivalencias con Suárez, por su empeño, por su hostigamiento hacia los defensores, te marca los movimientos, o sea, es el jugador que todo técnico quiere tener".

Cuando se lo consultó sobre el apoyo o no que Messi tiene de la afición argentina, Scaloni se mostró contundente: "Es el mejor jugador de la historia, no tengo dudas del amor que le tienen y cuando se retire, lo vamos a lamentar, no solo los argentinos, sino en todo el mundo; repito, yo fui compañero de plantel y ahora su técnico y verlo entrenar es algo muy fuerte. Messi puede jugar varios años más y dependiendo del equipo en el que lo haga, seguirá teniendo esa influencia, puede hacerlo en cualquier puesto de ataque; si un día se le ocurre jugar como medio centro, también se va a destacar".

Messi no ha podido ganar un Mundial, eso lo presiona para conseguirlo en dos años: "La línea es muy finita entre ganarlo y quedarse sin nada, Iniesta hizo el gol a los 116' de la final frente a Holanda en Sudáfrica y si eso no ocurría y la copa la levantaba Holanda, esa generación magnifica, tampoco hubiera entrado en la historia; por eso para mí Iniesta es magnifico al margen de esa conquista; no nos olvidemos que Argentina perdió una Copa del Mundo a poco del final del suplementario y dos Copas América en definición por penales; por lo tanto, las valoraciones deben tener otros parámetros".

Simple y austero, pero con principios muy claros, Scaloni espera en su redil familiar, que esta pandemia le tire un buen centro para retomar su tarea y volver a soñar en grande.

El fútbol argentino ha encontrado en esta nueva camada de educadores, una nueva esperanza que, a pesar de la poca credibilidad a su llegada, hoy la ha revertido a fuerza de trabajo y coherencia.