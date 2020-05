Otro gol de González

BUENOS AIRES, 25 (NA) - El delantero argentino Nicolás González volvió a convertir en la Segunda División de Alemania, pero su equipo Stuttgart perdió su segundo partido en fila desde el reinicio de la competencia en su visita a Kiel (2-3), por lo que complicó sus chances de ascenso a la Bundesliga. González, ex Argentinos Juniors y que estuvo en las últimas convocatorias de la Selección argentina con Lionel Scaloni, anotó de penal el empate parcial de Stuttgart, apenas iniciado el segundo tiempo pese a que jugaba con uno menos por la expulsión de su capitán Daniel Didavi.

El equipo de González, que también cuenta con Mateo Klimowicz en sus filas -no fue convocado-, no supo aguantar la igualdad y recibió dos goles en apenas un minuto que sentenciaron el resultado, más allá de que su equipo logró un descuento en los minutos finales. El delantero de 22 años, nacido en Escobar, anotó su octavo tanto en el torneo de Segunda División (es el goleador de su equipo), noveno en la temporada y undécimo desde que llegó a Alemania, en julio de 2018.

De esta forma, Stuttgart, que perdió su segundo partido en fila, sigue tercero con 45 puntos -puesto de promoción-, pero desaprovechó el empate 0-0 entre el líder Arminia Bielefeld (53) y el escolta Hamburgo (46), ambos en zona de ascenso directo a Primera División.