A 210 años de la gesta de una nación

Este 25 de mayo no será igual a otros, nos encuentra frente a un desafío inédito, superar unan pandemia que tiene en vilo al mundo, como nunca existió. A diferencia de aquel momento legendario de nuestra nación, el pueblo prácticamente no podrá salir a las calles a conmemorar y festejar esta fecha patria. Lo hará seguramente desde sus casas y a la distancia, degustando platos típicos y mirando algunos actos formales por la televisión e internet.

La clase política se encuentra en un momento de grandes determinaciones para nuestro país, donde gran parte de la sociedad se encuentra sorteando dificultades laborales y económicas, con perspectivas poco favorables.

La salud y la vida de las personas han sido la prioridad, esto ha generado que todo lo demás pase a segundo plano. Desde que se tomaron las medidas de aislamiento social para todos, el impacto ha sido muy negativo en lo económico y ciertamente positivo para contener la propagación de la pandemia en nuestra país.

El estado presente, para contener a los sectores relegados y afectados por este fenómeno sanitario, no deja en claro cómo hará para generar y apoyar la continuidad de la actividad económica de muchos argentinos, pese a todas las ayudas y programas que están vigentes.

La incertidumbre reina en torno a la evolución de la pandemia, y aquí se presenta el gran desafío de nuestra nación, ¿cómo superar esta situación, cómo salir adelante nuevamente? No es un momento para partidismos ni chicanas, debemos estar unidos como nunca, con el acompañamiento de la clase dirigente, que tiene que hacer una lectura de un escenario nunca presentado, inédito.

Sin embargo como argentinos no debemos dejar de cuestionar aquellas medidas que generan dudas y reclamar aquello que creemos debe ser escuchado y atendido.

Las instituciones deben estar más vigentes que nunca, el diálogo y el consenso de las fuerzas políticas tienen que consolidar un rumbo a nuestro país para poder transcurrir esta gran adversidad que nos toca vivir.