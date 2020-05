IFE: cuándo empieza la segunda ronda y cuánto se va a cobrar Locales 25 de mayo de 2020 Redacción Por Comenzará a cobrarse cuando termine la primera ronda, el 3 de junio. Cuánto será el monto del beneficio.

La ANSeS continuará entregando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000 decretado por el Gobierno para hacerle frente a la crisis económica generada por el coronavirus durante esta semana de mayo, y empezará con la segunda ronda de refuerzos desde el 4 de junio. Es la recta final del primer bono: se terminarán de cobrar las primeras rondas del IFE para quienes eligieron cobrar entre 16 y 20 de abril.

Alrededor de 8,7 millones de personas fueron beneficiarias por el IFE aunque hasta ahora solo se cobraron unas 6 millones de asignaciones. La idea es que esta segunda ronda también sea de $ 10.000 aunque también se evalúan refuerzos adicionales a esa suma.

Lo que no se aclaró desde el organismo todavía tiene que ver con las nuevas condiciones para cobrar la segunda ronda de asignaciones: no está definido si incluirá a todos los que ya lo percibieron, como los beneficiarios de los planes Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), trabajadores autonómos, inscriptos en el régimen de monotributo en categorías A y B, y otros trabajadores informales. Tampoco se aclaró si se ampliará o no a otros sectores, también vulnerables, que reclamaron ayuda estatal en los últimos días.

La nueva directora de ANSeS aclaró, sin embargo, que “el universo de personas que lo puede recibir ya está definido” y que “cuando se termine esta primera vuelta, que será a fin de mes, se presentará el nuevo cronograma de pagos para la segunda vuelta”.