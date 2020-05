Un 25 de Mayo sin patios escolares ni actos populares Locales 25 de mayo de 2020 Redacción Por La pandemia de COVID-19 entre tantas transformaciones que ha generado en el mundo, impactará además en el modo de conmemorar fechas históricas, como lo es para nuestro país el 25 de Mayo, que en este 2020 no tendrá un festejo popular.

Este 25 de mayo de 2020, conmemorando el 210º aniversario de la histórica revolución, el patio de las escuelas estará vacío, al igual que la plaza que año tras año fue el escenario del festejo popular. Sólo habrá un acto simple y breve, sin público ni artistas. Se izará la bandera con la presencia de las autoridades, algunas palabras, el himno y la marcha de Rafaela. Una lástima, por todo lo que significa poder visibilizar la reivindicación histórica para que no quede olvidada o pase inadvertida. La pandemia nos incita a estar en casa y a reflexionar sobre ese acontecimiento relevante para la Argentina de hoy.

El profesor de historia Luis Sigl, nos ayuda a pensar en esta fecha histórica de 1810: “210 años después, 210 años con una situación totalmente diferente, con festejos totalmente diferentes que es lo que nos espera para este 25 de mayo; sin desfiles, sin actividades populares, entonces por un lado esa gran diferencia. También nos propone pensar de algún modo más a fondo lo que fue el 25 de Mayo, que si bien fue el puntapié inicial de nuestra patria, de lo que es nuestra República Argentina, también es el fruto del riesgo de mucha gente que tenía ideales muy claros, como es el caso de Belgrano, de Moreno, quienes empujaron el proceso revolucionario y en donde empieza a vislumbrarse allá por 1806, 1807 (con las invasiones inglesas) cuando se forman las primeras milicias criollas, es decir gente del pueblo armada”.

El historiador rafaelino continuó relatando que “en ese momento tomaron conciencia de que tenían poder, porque durante aquellas invasiones inglesas los españoles no hicieron absolutamente nada, la mayor carga de la defensa de la ciudad de Buenos Aires estuvo sobre los milicianos, así es como se formó el Cuerpo de Patricios que va a ser uno de los protagonistas en el proceso revolucionario que se empieza a gestar en esa famosa Semana de Mayo que vemos en la escuela, en el día 18, cuando llegan las noticias de que ha caído la Junta Central de Sevilla y por lo tanto ya nadie más gobierna en nombre del Rey Fernando VII”.

La historia y su riqueza no muere a pesar de circunstancias como las actuales que impiden el encuentro del pueblo y sus tradiciones. Por el contrario propicia hacer una pausa y detenerse a leer cómo llegamos a este 2020 como patria.



UNA SEMANA DE MAYO

QUE SE FUE ACELERANDO

El profesor Luis Sigl explica que “iban llegando a través de buques ingleses principalmente, lo que estaba sucediendo en Europa, específicamente en España, dominada por los franceses y como el rey había sido tomado prisionero y había una Junta de representantes en su lugar, ejerciendo el poder sobre España o lo que quedaba de España (que era casi nada) y las colonias americanas. Esto fue acelerando un proceso que venía ya de tiempo atrás. El tomar conciencia de que los patriotas, los dueños de la tierra, los criollos, no necesitaban de España para seguir existiendo, porque españa no les proporcionaba nada más que llevarse las riquezas, hacer de intermediarios, no permitir que se desarrollen las industrias locales”.

“Los criollos querían tener más protagonismo y este era el momento, ese que vieron en el marco de la historia para dar el quiebre a una relación que era muy tóxica y era la que teníamos con España. Se convoca a un Cabildo Abierto, el 22 de Mayo, donde asisten los principales referentes religiosos, militares, políticos, abogados; ahí se toma la decisión de que el Virrey ya no representaba más al Rey, por lo tanto no tenía más poder. Ese poder pasa al Cabildo de Buenos Aires y en ese Cabildo Abierto se le da las instrucciones para que se forme una Junta de Gobierno. Se dan una serie de acontecimientos que permiten cristalizar lo que después se consolida el 25 de Mayo, la asunción con la jefatura de Cornelio Saavedra de aquella Primera Junta Patria que va a dar los primeros pasos del proceso independentista”.