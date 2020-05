Se sumaron otros 2 nuevos casos Locales 25 de mayo de 2020 Redacción Por Se detectaron en las localidades de Venado Tuerto y Las Rosas. El total de los afectados asciende a 260 en el territorio, mientras que Rafaela suma 33 días seguidos sin nuevos contagios.

Este domingo, al igual que lo acontecido en el resto del país, la provincia de Santa Fe también sumó más casos positivos de coronavirus. Es que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informó anoche que en las últimas 24 horas se han confirmado 2 casos nuevos de COVID-19 con residencia en el territorio provincial, pero que habitualmente residen en otra jurisdicción. Estos nuevos infectados corresponden a la localidad de Venado Tuerto y a la localidad de Las Rosas (con residencia real y cumpliendo aislamiento en AMBA).

De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia en la bota santafesina es de 260. De esos casos, 252 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 8 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 2 en provincia de Buenos Aires, 3 en CABA y 2 en Mendoza).

Hasta el momento, se registran un total de tres fallecidos para la provincia (uno en Rosario y los Restantes en Rafaela y Villa Constitución), en tanto que un paciente se encuentra internado en cuidados intensivos, sin asistencia respiratoria mecánica. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento. De los casos atendidos y estudiados en la provincia hay un total de 213 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta), se registraron 8.017 notificaciones de las cuales 7.516 fueron descartadas y 241 continúan en estudio.



EN NUESTRA CIUDAD

Por su parte, Rafaela ya suma 33 jornadas consecutivas sin nuevos infectados, recordando que el último se registró el pasado 21 de abril. Hasta este lunes, el Departamento Castellanos suma 22 casos positivos de COVID-19 (21 corresponden a nuestra ciudad y el restante a la localidad de Maria Juana), mientras que el Departamento La Capital registra 37 (27 corresponden a la ciudad de Santa Fe, donde suma 45 días sin nuevos infectados), en tanto que en el Departamento Rosario se han detectado 123 contagios (112 en la ciudad de Rosario) entre los sectores más afectados de la provincia.

No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte informó 4 en Rafaela y 1 en Lehmann).

Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía. Las medidas preventivas se convierten, en esta instancia, en la mejor alternativa para protegernos.

En relación a las caminatas recientemente permitidas, hágalo respetando las recomendaciones dadas: use barbijo o tapaboca; conserve la distancia interpersonal de dos metros, no se aleje más de 500 metros de su domicilio y respete los horarios establecidos por grupo etario. Lo estamos haciendo bien. Sigamos cuidándonos cada uno, que así nos cuidamos entre todos".