Píldoras Políticas

"MASSAPALOOZA"

El diputado nacional del PRO Fernando Iglesias escribió un divertido epígrafe en Twitter para ilustrar una foto en la que se mostraba una imagen de su rostro cubierto con un barbijo ocupando su banca en el recinto durante la sesión mixta en la Cámara de Diputados.

"En el MassaPallooza2. Recen por mí", publicó Iglesias son ironía, haciendo alusión al supuesto "show" con despliegue tecnológico, con pantalla LED 360 incluido, que el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, incorporó al recinto para celebrar las sesiones bajo el novedoso formato virtual.

El tono burlón de Iglesias expresado en la foto del barbijo tiene que ver también con que Iglesias es crítico respecto a la decisión de que no puedan realizarse sesiones presenciales de la forma tradicional, y que sólo un grupo selecto de legisladores esté autorizado de participar desde el recinto utilizando materiales de protección de las vías aéreas.



UNA CONCESIÓN LINGÜÍSTICA

EN POS DE LA "CONCORDIA"

La senadora de la UCR Silvia Elías de Pérez, una férrea detractora del lenguaje inclusivo y de cualquier forma de aggiornamento del idioma castellano, tuvo el jueves pasado durante la sesión en la Cámara alta un inesperado gesto de tregua, haciendo a un lado su militancia antigénero, y haciendo gala de diplomacia en pos de la "concordia".

En su permanente duelo retórico con Cristina Kirchner, la tucumana siempre se dirigía a la presidencia del Senado como "presidente" en lugar de "presidenta", algo que irritaba a la ex jefa de Estado.

Sin embargo, Elías de Pérez tuvo una actitud diferente con la presidenta provisional del Senado, la santiagueña Claudia Abdala de Zamora, quien reemplazó a Cristina Kirchner y dirigió la sesión durante un tramo.

"Señora presidenta, la voy a llamar así, como me solicitó la Presidencia de esta Cámara, porque la corrección del lenguaje es absolutamente inferior a la concordia que debe reinar", sorprendió Elías de Pérez.

Fue luego de que la fueguina Eugenia Duré le marcara la cancha al decir que "es un orgullo" llamar a Cristina Kirchner "presidenta porque simboliza la igualdad de género y la igualdad que hemos conquistado".



INSULTO AL AIRE

Se sabe que el sistema de videoconferencia que se implementó en el Congreso nacional en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus deja algunos flancos abiertos para el "autoescrache", ya que todos los legisladores tienen el micrófono abierto por defecto.

Por eso no llamó demasiado la atención cuando en el inicio de la reunión de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados en la cual se emitió dictamen a favor del proyecto de recetas médicas digitales se escuchara un contundente "la concha de tu madre".

No se pudo identificar el autor del insulto, pero lo cierto es que causó su efecto ya que muchos legisladores hicieron muecas o dejaron expresar risas ante la incómoda situación.



VIDEOJUEGO PARA CONVERTIRSE EN ALBERTO EN MODO CUARENTENA

Un curioso y original videojuego vio la luz en los últimos días y propone al usuario convertirse imaginariamente en el presidente Alberto Fernández para tomar decisiones de Estado en medio de la pandemia de coronavirus.

"Simpandemic, aplanando la curva" es un juego de estrategia por tiempo, en el que hay que administrar los recursos del Estado para equipar al sistema de salud, calibrando la dureza de la cuarentena en función de la evolución del coronavirus, siempre con un ojo en la actividad económica y evitando que la caída de la popularidad se lleve puesto al Gobierno.

Después de superar el primer nivel, se abren otras opciones como ponerse en la piel de Donald Trump en Estados Unidos, o de Pedro Sánchez en España.

En los niveles vinculados a la realidad argentina, aparecen en medio de la acción imágenes divertidas de funcionarios del Gobierno, o advertencias catastróficas de economistas opositores como Javier Milei, o comentarios críticos de periodistas de la televisión.