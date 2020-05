El riesgo no son los despidos sino el cierre de empresas Nacionales 25 de mayo de 2020 Redacción Por Tras el anuncio de la prórroga de la cuarentena, El presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, insistió con la propuesta de un “rescate financiero”.

BUENOS AIRES, 25 (NA).- La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que la cuarentena provocó un "escenario económico extremadamente complejo" para el sector pyme, y alertó en consecuencia que "el riesgo no son los despidos, sino el cierre de empresas".

"Con caídas de ventas de hasta el 80% para aquellas empresas que no pudieron trabajar o producir normalmente (durante el aislamiento) se le suma ahora la preocupación por el pago del sueldo anual complementario" de mayo, sostuvo la entidad empresaria.

Según CAME, "la única manera de sortear esta crisis es asegurando la supervivencia de las empresas, y esto sólo se puede lograr con una política de sostenimiento financiero a tasa cero".

"El riesgo no son los despidos sino el cierre de empresas", sostuvo el presidente de la entidad, Gerardo Díaz Beltrán, quien a la vez aseguró: "Si no tenemos dinero para funcionar, menos para pagar indemnizaciones".

Ante esta situación, el dirigente resaltó: "Necesitamos un rescate financiero que permita la supervivencia de las pymes, que movilizan el 70% del empleo privado, hasta que el mercado responda y podamos devolver los préstamos, sin pagar intereses que superen la rentabilidad de las empresas".

"Si se tiene en cuenta que las pequeñas y medianas empresas tienen un acumulado de deudas con proveedores, AFIP, alquileres, expensas y bancos, que aumentó de manera exponencial con el aislamiento preventivo y obligatorio, resulta vital la aplicación de medidas que lleguen con celeridad, con especial atención en este sector productivo", añadió Díaz Beltrán, en un comunicado.

Entre otras medidas, CAME propuso que el Estado Nacional cubra el 100% de los salarios para pymes de hasta 40 empleados, considerando que el peso de la masa salarial en una pequeña empresa representa en promedio el 37,7% de su estructura de costos.

También, reclamó un descuento solidario de alquiler por el cierre obligatorio; ampliar la moratoria de AFIP a obligaciones fiscales hasta el fin del aislamiento preventivo y refinanciar los pasivos de deudas bancarias y prendarias.



SITUACION DE CRISIS

Según una encuesta realizada en la semana del 4 al 9 de mayo por la CAME entre 1000 pymes del comercio, los servicios, la industria, las economías regionales, el turismo, y la construcción, incluyendo representantes de las 23 provincias de nuestro país y la Ciudad de Buenos Aires, la situación es la siguiente:



• Créditos al 24%: el 51% de las pymes no los pidió. Mientras un 18% los obtuvo sin inconvenientes, otro 13% los solicitó, pero aún no se los otorgaron. A un 11% se los negaron y un 6% respondió que su banco le dijo que no los tenía disponibles. Entre los que no lo pidieron, sólo el 21% fue porque no los necesitaba. El resto es porque no cree que se los otorguen (burocracia o malas experiencias de conocidos).



• Créditos a tasa cero: el 55% de las pymes no los pidió. Un 19% los solicitó, pero aún no se los dieron. Al 17% se los negaron y sólo a un 10% se los otorgaron sin inconvenientes. Lo cierto es que de las empresas relevadas un 48,6% no aplicaba a esta modalidad por no cumplir con los requisitos. Un 22,3% no requirió los créditos por desconfianza a que no se los otorguen. El resto porque no quiere más deudas.



• Salario complementario: Sólo el 27,5% de las pymes lo obtuvo sin inconvenientes. El 34,3% no lo pidió, al 29,8% no se lo otorgaron aún, y a un 8,4% se lo negaron.



• Contribuciones patronales: el 46% de las pymes no solicitó el beneficio, el 41% postergó su pago por 90 días, y el 13% las redujo hasta un 95%.