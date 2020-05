Rodríguez Larreta habló sobre el silencio de Macri Nacionales 25 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, valoró ayer el voto de silencio que se impuso el ex presidente Mauricio Macri en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y al respecto sostuvo que le parece una actitud "prudente" ya que "no es el tiempo de declaraciones políticas".

"Me parece prudente evitar los comentarios políticos en un momento tan delicado. No es el tiempo de declaraciones políticas. Al revés, yo valoro mucho la prudencia. La gente valora y respeta nuestra prudencia", remarcó en una entrevista con Radio Rivadavia.

Rodríguez Larreta representa el ala moderada dentro de Juntos por el Cambio, y prioriza tender puentes con lo gobiernos peronistas de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, antes que sumergirse en polémicas, algo que le generó conflictos internos con el sector más radical de la oposición.

De Macri se conoce que -a diferencia del jefe de Gobierno- es partidario de una mayor liberación de actividades económicas y un relajamiento de la cuarentena, pero mantiene el perfil bajo y prefiere no meter los pies en el barro de la discusión política y mediática.

Consultado sobre las críticas que el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof dirigieron a Macri y a María Eugenia Vidal, el jefe político porteño eligió no entrar en polémicas.



JORGE MACRI PIDIO

MODERACION A KICILLOF

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, aseguró ayer que Axel Kicillof "usó siempre las conferencias para hacer política" y consideró que se debe "moderar" en sus dichos, al cuestionar las críticas del gobernador a María Eugenia Vidal.

"Lo de Axel es su naturaleza, es lo que le sale. Para ser moderado hay que ser moderado. Creo que es necesario que los que tienen la responsabilidad de gobernar se moderen, siempre", subrayó el jefe comunal.