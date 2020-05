Fernández: "Queda mucho por delante, les pido que no aflojen"

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El presidente Alberto Fernández pidió a los argentinos "que no aflojen", que "queda mucho por delante" en el marco de la pandemia mundial por el coronavirus, luego de extender la cuarentena obligatoria hasta el próximo 7 de junio.

"Hemos decidido prolongar hasta el 7 de junio la cuarentena. Hicimos las cosas bien, y vamos a seguir trabajando juntos como hasta ahora", señaló el Presidente.

En su cuenta de la red social Twitter este domingo por la madrugada, Fernández agregó: "Logramos, en un tiempo difícil de la Argentina, unirnos para cuidar la salud de todos. Pero queda mucho por delante. Les pido que no aflojen".

El jefe de Estado acompañó el mensaje con una fotografía de la conferencia de este sábado en la Quinta de Olivos, junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El Presidente confirmó la extensión de la cuarentena obligatoria, con énfasis en el área metropolitana, hasta el próximo 7 de junio.

"Qué importa cuánto dura la cuarentena si en un mes multiplicamos los casos", fustigó el sábado Fernández, al tiempo que señaló que tanto él como "los 24 gobernadores" quieren "que la economía vuelva a funcionar pero buscan "preservar a los argentinos, antes que nada".



PEDIDO DE DISCULPAS POR

GRAFICOS CON ERRORES

El Ministerio de Salud pidió ayer disculpas por los errores en los datos estadísticos de unos gráficos comparados sobre el comportamiento de la pandemia de coronavirus que exhibió anoche el presidente Alberto Fernández, luego del reproche del embajador chileno en la Argentina, Nicolás Monckeberg Díaz, quien utilizó las redes sociales para desmentir el discurso oficial.

El diplomático corrigió la cifra que mostró Fernández durante la conferencia de prensa en la Quinta residencial de Olivos: la tasa de muertos es de 3,5 por cada 100 mil habitantes y no de 98,4.

"Como es evidente, el número de contagiados confirmados por cada país tiene directa relación con la cantidad de test aplicados. Chile, a la fecha, hace más de 17.500 por cada millón de habitantes, siendo el país con la tasa de diagnósticos más alta en la región", agregó el representante del Gobierno de Sebastián Piñera.

Luego de las aclaraciones del embajador chileno, el Ministerio de Salud admitió haberse equivocado con las cifras y pidió disculpas. "Es necesaria una aclaración en relación a la información presentada en el día de ayer: la tasa de mortalidad está expresada por millón de habitantes, no por 100.000", explicaron desde la cartera que encabeza Ginés González García.

El ministerio atribuyó el error involuntario a un problema "en la rotulación de cada país" mencionado en los gráficos.

En el gráfico utilizado por Alberto Fernández, a Chile le asignado los valores de Perú, mientras que a Perú le adjudicaron los de México.

"Para esta gestión, la transparencia es una prioridad. Podemos cometer errores, pero no aceptamos ni validamos mentiras. Nuestras disculpas a los países mencionados y a los argentinos y argentinas. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso", concluyó el Ministerio de Salud.

El error en la información se produjo mientras el presidente presentaba argumentos para apoyar su decisión de prolongar la cuarentena obligatoria al menos hasta el 7 de junio.