EE. UU. prohíbe vuelos provenientes de Brasil

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, determinó ayer la prohibición de la entrada al territorio de ciudadanos no estadounidenses provenientes de Brasil, segundo país del mundo más afectado por la pandemia de coronavirus.

Así lo anunció la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, mediante un comunicado difundido este domingo.

"Hoy el presidente ha tomado medidas decisivas para proteger a nuestro país suspendiendo la entrada de extranjeros que han estado en Brasil durante el período de 14 días antes de solicitar la admisión en los Estados Unidos", reza el escrito.

Y agrega: "Hasta el 23 de mayo de 2020, Brasil tenía 310.087 casos confirmados de COVID-19, que es el tercer número más alto de casos confirmados en el mundo. La acción de hoy ayudará a asegurar que los extranjeros que han estado en Brasil no se conviertan en una fuente de infecciones adicionales en nuestro país".

Además, remarcó que "estas nuevas restricciones no se aplican al flujo de comercio entre los Estados Unidos y Brasil".

El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Robert O ´Brien, ya había anticipado la medida en las últimas horas, al afirmar que era posible la restricción de los vuelos provenientes de tierras brasileñas.

Estados Unidos sigue siendo el país con más infectados, con más de 1,6 millones, seguido por Brasil, donde la cifra supera lo 347.000.