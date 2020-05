Bayern Múnich ganó y se consolidó en la cima Deportes 24 de mayo de 2020 Redacción Por ALEMANIA

FOTO WEB FESTEJO. / El conjunto de Hans Flick superó 5-2 a Frankfurt como local.

El líder Bayern Munich superó ayer a Frankfurt por 5-2 como local, en un partido por la 27ma. fecha de la Bundesliga jugado a puertas cerradas por la pandemia del coronavirus y mantuvo su ventaja de cuatro puntos sobre el escolta Borussia Dortmund.

Leon Goretzka (17m. PT), Thomas Müller (41m. PT), Robert Lewandowski (4m. ST), Alphonso Davies (16m. ST) y Martin Hinteregger (26m. ST), en contra, marcaron para el ganador, al tiempo que el propio Martin Hinteregger (7m. ST y 10m. ST) anotó en la visita.

En otro juego, Borussia Dortmund venció 2-0 al Wolfsburgo y, si bien se había acercado a la cima, la victoria de Bayern Munich ante Frankfurt dejó todo como estaba.

La sorpresa del partido fue que no marcó la joven estrella Erling Haaland, si no que convirtieron el francés Raphael Guerreiro, que marcó dos en el reinicio de la Bundesliga el pasado fin de semana, y el defensor Achraf Hakimi.

El defensor argentino Leonardo Balerdi ingresó al campo de juego cuando iban 38 minutos del complemento en lugar del dinamarqués Delaney. El ex Boca ingresó como la cuarta variante de su equipo, que utilizó las cinco permitidas por la FIFA en medio de la pandemia.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Lucien Favre se mantiene a cuatro puntos del Bayern, con 57 unidades, mientras que el Wolfsburgo continúa sexto con 39 puntos. El próximo martes, el Borussia recibe al Bayern en lo que será el gran duelo de la Bundesliga.



Otros partidos: SC Paderborn 1 - TSG Hoffenheim 1, Sport Club Freiburg 0 - Werber Bremen 1, Borussia Monchengladbach 1 - Bayer Leverkusen 3.



Juegan hoy: 08:30hs Schalke 04 vs Augsburg, 10:30hs Mainz vs Leipzig, 13hs Koln vs Fortuna Dusseldorf.