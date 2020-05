La Generación Covid que cambiará el futuro laboral Suplemento Economía 24 de mayo de 2020 Redacción Por Sin edad, género o raza, esta generación llegó sin aviso y para quedarse. Por tal motivo, Adecco Argentina brinda consejos para mantenerse activo en el mercado laboral que se viene.

Se ha hablado mucho sobre la generación X, la Y, la tan conocida generación de los Millennials, pero es hora de hablar de la Generación Covid. Sí, independientemente de la edad, raza o género, en los últimos días todos fuimos parte de algo distinto, nunca antes experimentado, y hemos dado comienzo a una nueva generación que tendrá que dejar aflorar nuevos valores, creencias y conocimientos para enfrentarse conjuntamente al reto del empleo del futuro.



¿COMO ES LA

GENERACION COVID?

Es la generación del hoy. Han visto cómo todo puede cambiar de un día para otro y por eso son conscientes de la importancia del día a día. Es una generación despierta porque ya no se conforma con la desinformación que generan las noticias, sino que busca nuevas fuentes donde entender, mirar diferentes enfoques y tomar sus propias decisiones.

Hablamos de personas que han entendido la importancia de cuidar el medio ambiente, la alimentación y de apoyar a las empresas sostenibles. La solidaridad entre ellos juega un papel esencial porque han aprendido que juntos pueden lograr más cosas… o quizás también destruir más cosas.

Han entendido que necesitan formarse constantemente, y que no se trata de títulos ni de reinventarse, se trata de aprender y desaprender cada día. Esta generación ya no entiende de etiquetas ni títulos, son personas y profesionales que aportan valor cada día.

Comprendieron que su empleabilidad depende de cada uno y, por tanto, tienen un plan A, B, C y D. Conocieron que el éxito no se mide en carreras ascendentes, sino en tener trabajos enriquecedores, por eso aceptan las diferentes formas de mantenerse activos; cambiando de puesto, sectores, creando su propia empresa o convirtiéndose en nómadas del conocimiento.

¿Cómo mantenerse activo en el mercado laboral del futuro?

Adecco Argentina brinda una serie de consejos para los que pertenecen a esta generación que busca reinventarse día a día:

1. Cuidar el plan A, es decir, el trabajo que desempeña cada uno hoy. Poder mostrar a la empresa cuál es el valor que cada uno aporta en ella.

2. Aunque muchos hoy lo tengan, encontrarse sin empleo mañana puede ser una posibilidad. Por lo tanto, hay que empezar a pensar en un plan B, C y D.

3. Dejar de pensar en tus títulos, descartar etiquetas y empezar a pensar en ser alguien que aporta valor será clave para marcar la diferencia.

4. No dejar nunca de aprender y formarse.

5. Mantener una buena red de contactos, pensado en el win-win.

6. Los caminos son diversos y adaptarse será la llave que abre puertas. Se trata de pensar en mantener o cambiar de puesto o sector, convertirse en un nómada del conocimiento, crear una empresa propia, formarse, cambiar a posiciones inferiores o transversales. El mundo profesional no es una línea ascendente, es necesario moverse en diferentes direcciones.

7. Convertir la incertidumbre en una forma de vivir, donde la formación continua y ser responsables de la propia empleabilidad se convierten en objetivos impostergables.

8. Prestar mucha atención a las finanzas. Al final no depende todo del mercado, sino de lo que cada uno puede permitirse en función de sus gastos fijos y ahorros.