Partir de lo que tenemos Suplemento Economía 24 de mayo de 2020 Por Guillermo Briggiler Debemos aprovechar para hacer las cosas nuevas, descubriendo que el secreto del éxito está en conquistar aquellas cosas que el dinero no puede comprar. Es necesario canalizar la energía hacia actividades productivas.

El país entró en cesación de pagos y en los negocios, como en otros órdenes de la vida, es necesario partir de las herramientas e instrumentos que tenemos para avanzar y no quedarnos en la queja o protesta de lo que deberíamos tener, ya que esta solo nos paralizará e impedirá avanzar.

En esta situación de cuarentena hiper extendida, la frase del primer párrafo, partir de lo que tenemos, cobra vitalidad y debería despertarnos a nuevas actividades y variantes de nuestros negocios y empresas. Podría pensar en no comenzar mi negocio de venta de alimentos hasta no tener un camión con chasis refrigerado, o puedo empezar ya a generar los fondos para comprar un utilitario, poniéndole un carro a la moto, adecuándolo a las medidas de salubridad vigentes y entregar en domicilio la mercadería, actividad comercial permitida actualmente y que solo estuvo vedada durante 14 días de los más de 60 que llevamos de cuarentena.

También podría demorar mis emprendimientos hasta que el país salga de la cesación de pagos en la que entró el viernes, pero eso solo atrasaría mi progreso. En realidad si bien no se pagó en la fecha planteada, la situación entró en una extensión de plazo para seguir negociando, aceptada por los acreedores y que nos llevará a un acuerdo antes del 2/6. Además, en el peor de los casos, si entramos en default, la vida cotidiana no cambiaría mucho en el corto plazo. Lo que se perdería es el acceso por parte de las empresas y el sector público a créditos largos, que son los que permiten la inversión que genera empleo y la infraestructura que nos hace más competitivos y nos permite crecer y salir de la pobreza. Además habría presión sobre el tipo de cambio, principalmente el informal ya que el oficial está controlado por decreto, con la correspondiente pérdida de poder adquisitivo del salario real y presión sobre los precios. Pero nos traería algunas mejoras en la balanza comercial, ya que no habría salidas de divisas por pagos de deuda, los productos importados sería más costosos y caería la salida por turismo, cuando la situación de pandemia termine y el mundo vuelva a ser un lugar seguro para viajar. La economía estaría cerrada, seríamos más pobres y más dificultoso será volver a crecer.

Mientras esto se define, debemos partir de lo que tenemos, de las reglas de juego que hoy rigen la economía. Aprovechar para hacer las cosas nuevas, descubriendo que el secreto del éxito está en conquistar aquellas cosas que el dinero no puede comprar, como la salud, ejemplo obvio para estos tiempos.

Muchas veces nos indignamos por cosas reales, otras veces lo hacemos por percepciones de noticias o proyectos de ley que toman estado público pero que nunca verán la luz. Esa energía desperdiciada debe canalizarse hacia actividades productivas, hablando aquí no solo de generar dinero, sino que esto incluye el enseñar, dar empleo, ayudar a levantarse a alguien, colaborar a que alguien logre cumplir su sueño. Si quieren cambiar el mundo, empiecen cambiando su pedacito de tierra a su alrededor. El que mucho abarca poco aprieta, pero a la inversa si funciona. Si voy cambiando de a poco mi entorno, cambiaré a muchas personas, cosas y lugares, que a su vez cambiarán al resto. Si en cambio, solo me quejo, me indigno y protesto, influiré negativamente en el entorno, sin lograr mejorar nada. En este momento de necesidades múltiples, atendamos al que tenemos al lado. En lugar de querer cambiar el país, cambiemos ayudando al cercano, haciendo el pedacito de nuestro mundo más feliz, para uno y para los que interactúan con nosotros.



#BuenaSaludFinanciera

#HaciendoNuevoTodo

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler