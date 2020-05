Medio siglo informando a la ciudad y la región

El 24 de mayo de 1970 ocurrió el extraordinario hecho mediático que marcó parte de la historia de la ciudad y la región. También en un fin de semana largo, se concretó el acto oficial de inauguración de LT28 Radio Rafaela para dar lugar el día siguiente, 25 de mayo, a la programación que ocuparía habitualmente ese espacio.

La primera AM en toda esta gran región se puso en marcha, y cubría el espectro tan importante de nuestra propia zona. “Fue muy emocionante escucharlo en familia”, contó el locutor Gerardo Zanoni, que vivió esa experiencia inolvidable como oyente. Años más tarde, en 1978, pasaría a formar parte del medio que sigue haciendo historia.

‘¿Viste que Rafaela tiene radio?’, era la expresión de sorpresa de muchos. En aquellos años, solo existía la amplitud modulada en medios de Santa Fe, Rosario, Córdoba y Buenos Aires con gran impacto en esta región. Radio Rafaela llegó para ocupar ese lugar que permanecía vacío para alcanzar a nuestra inmensa región.

“Fue muy importe lo que sucedió, una amplitud modulada, llegar a tantos lugares. Pienso que fuimos una gran compañía para mucha gente de una gran extensión territorial”, relató Teresita Tosco haciendo hincapié en la responsabilidad que implicaba el alcance del medio. “Era una gran emoción, no nos dábamos cuenta de lo que estábamos viviendo”.

En los inicios, “fuimos todos unos aprendices de radio. Y, si hubo un gran maestro, fue Fortunato Nari”, recordó Teresita a quien se desempeñaba como director de artística. “En realidad, el trabajo empezó un año antes, que se entendía como un período de aprendizaje”, detalló. Profesionales de Santa Fe y Buenos Aires fueron sus docentes en cuanto a los aspectos técnicos, administrativos y de locución comercial o de programas.

Gerardo Zanoni, haciendo memoria, recordó a algunas de las tantas figuras que tuvo el medio. “Se hizo una especie de selección de voces. María del Carmen Allemann ha sido una de las locutoras históricas de la radio y fue una de las primeras voces con Juan Carlos Morales, Raúl 'Cacho' Paublan, Teresita Tosco, María Teresa Volta, Rubén Gerbaudo, Néstor Pic, Rodolfo Maina, Viviana Albanesi, trabajando a la par con grandes operadores como René Borgogno y el legendario Adrián Mono Zimermann entre tantos nombres”, contó.

La programación de la radio, en la mayoría de los horarios, era musical, comentó el locutor. “Toda la mañana con información, tanda en vivo, música y entrevistas. Teníamos programas con público en vivo, como ‘La Casa de los Tíos’, ‘Ruta Feliz’”.

Tango, en tango lo mejor, un clásico con el inolvidable Ubaldo Magliaro, el Informativo Ganadero con Baltazar Jorge que arrancaba con la Cueca del Violín, Las calles y el siglo, una especie de concurso de preguntas y respuestas que se realizó para los 100 años de la ciudad, El cuento de la medianoche y tantos otros momentos inolvidables que marcaron el pulso de la ciudad y la región a través de la Radio.

“Leonello Belleze arrancó con el deporte. Ese primer domingo de programación de la radio fue muy especial porque se conectó con Radio Rivadavia y fue Belleze quien charló con José María Muñoz sobre que la radio pasaba a ser integrante de la cadena de la Amistad Deportiva. Leonello inició ese diálogo para después, en forma consecutiva, tomar las transmisiones de fútbol de los domingos que hacía Radio Rivadavia hasta que LT28 empezó a generar su propia historia. La gran prueba de fuego fueron las 300 INDY unos meses después, el 28 de febrero del ‘71”, explicó Gerardo.

También pasaron por el medio "los famosos radioteatros. Tenían elencos y aprovechaban la radio donde presentaban los capítulos diarios y, después, a recorrer la zona y hacer la rutina", recordó Zanoni.

No hay que olvidar que los hechos noticiosos más emblemáticos de la región fueron cobertura de Radio Rafaela, como el tornado de San Justo y el famoso avión que aterrizó en Angélica, sin mencionar los de relevancia nacional como la Guerra de Malvinas, entre tantos otros. “No eran tiempos fáciles desde el punto de vista de las limitaciones en relación a lo que se podía decir y lo que no”, explicó Zanoni quien junto a María del Carmen Alemann lideraron durante 21 años la mañana informativa de la Radio con La Ventana, programa de enorme repercusión y con llegada a cada rincón de la ciudad.

Teresita y Gerardo recordaron también a Lolo Bauducco, que "arrancó con las 'Antisiestas', las dedicatorias. Es otro de los testigos de estos 50 años. No nos olvidemos de los choripanes de Lolo en el patio de la radio. Si hay que contar la historia, la vamos a contar oficial y domésticamente”, relató divertida Teresita recordando la escena.

Gerardo comentó que con la apertura democrática Día 1 se transformó en un programa netamente político conducido siempre por Carlos Daniel Beceyro y la producción de Alberto Larrué, por allí pasaron todos los políticos haciendo campaña para las elecciones presidenciales que marcaron el retorno de la democracia a la Argentina.

“El medio de los medios se inauguraba el 24 de mayo de 1970. Era la radio que llegaba en un contexto donde no había absolutamente nada, ninguna en la zona. En ese tiempo, la única conexión de nuestra gente en vivo era LT28 Radio Rafaela que pasó a ser la voz de la región. Los que vinimos después hemos sido alumnos de esta gente maravillosa que hizo escuela en aquellos tiempos donde la radio era algo absolutamente nuevo”, reflexionó Zanoni.

El año 1986 marcaba un nuevo hito en la historia del medio y la ciudad con la llegada de la Frecuencia Modulada 96.5 FM Fantasía y la enorme repercusión del programa A Cuatro Manos producido por CBS Agencia de Publicidad por el que pasaron Adrián Bergesse, Chany Fontanetto, Mariano Castagno, Adriana Berggero entre otros.

Así, la historia de la gran LT28 se ve repleta de nombres de los más emblemáticos personajes de la comunicación local, colmada de anécdotas muy simpáticas y otras quizás no tanto. La primera AM se consolidó como principal testigo y difusora de los más importantes sucesos de Rafaela y la región, acompañando a los oyentes a cada paso.



Eterno agradecimiento al medio y a las audiencias

“Quiero mandarle un saludo muy especial a toda la audiencia porque, sin ella, la radio no vive”, expresó Teresita. Y contó que “la radio tiene ese atractivo de que nunca te deja y nunca te va a dejar. Es un vínculo que no se rompe”. Gerardo, por su parte, sostuvo: “te atrapa la magia y es difícil salir de ese lugar que nosotros mismos fuimos construyendo, de alguna forma, desde el punto de vista profesional”.

“Los buenos recuerdos siempre se guardan en un estuche especial, que es el corazón. Creo que la mejor manera de terminar va a ser diciendo: 'hay más, bastante más'. Como decía Leonello Belleze”, recordó Teresita.