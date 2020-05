Una oportunidad para concientizar Sociales 24 de mayo de 2020 Redacción Por 24 DE MAYO DIA NACIONAL DE LA EPILEPSIA

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El Día Nacional de la Epilepsia, que se conmemora hoy, es una oportunidad para concientizar sobre la situación que atraviesan muchas personas que no logran controlar sus crisis o convulsiones con medicación, pero para quienes hay opciones no farmacológicas con muy buenos resultados.

La epilepsia es una enfermedad neurológica frecuente, que afecta a 1 de cada 100 personas, de todas las edades y se manifiesta a través de crisis o convulsiones que ocurren cuando se altera el funcionamiento normal de las conexiones neuronales del cerebro.

Estos episodios pueden manifestarse de diversas maneras: movimientos involuntarios en una parte del cuerpo o en su totalidad o incluso pérdida de la consciencia.

"Si bien la primera opción de tratamiento para los pacientes con epilepsia son los fármacos antiepilépticos, 3 de cada 10 pacientes no logran controlar sus crisis con más de 2 medicamentos en altas dosis y para estos casos, es necesario evaluar otras opciones terapéuticas como son la cirugía de epilepsia, el estimulador del nervio vago y la terapia cetogénica", indicó la médica neuróloga infantil del Hospital Alemán Marisol Toma.

Y añadió: "Esta última es un tratamiento nutricional no farmacológico que demostró ser efectivo, seguro y bien tolerado por pacientes con epilepsia refractaria. La dieta cetogénica puede potenciar otros mecanismos de acción generando sinergismo en el control de las crisis".

Este tratamiento puede ser indicado durante todas las etapas de la vida y tiene múltiples beneficios vinculados al control de las convulsiones.

La efectividad en el control de crisis se mide a partir de los 3 meses de iniciado el tratamiento, teniendo una probabilidad de reducción de convulsiones en más de un 50% en el 85% de los casos, así como también este tratamiento demostró mejorar aspectos cognitivos y de conducta, el estado de ánimo y el sueño.

A punto de cumplir 100 años desde la primera vez que se implementó, hay cinco tipos de terapias al respecto: la dieta cetogénica clásica (DCC), la dieta de ácidos grasos de cadena media (TCM), la dieta modificada de Atkins (DAM), la terapia de bajo índice glucémico (LGIT) y los ayunos intermitentes (AI).

"Son efectivas para controlar las convulsiones, algunas son menos restrictivas y permiten mayor variedad de alimentos, pero la decisión acerca de cuál utilizar dependerá de las características del paciente, de las preferencias de la familia y del equipo que llevará a cabo el tratamiento", especificó Toma.

Durante la jornada dominical se llevarán a cabo actividades en Instagram para difundir este tipo de abordaje integral y conocer más acerca de esta enfermedad.