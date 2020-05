Qué nos pasa humanidad… ¿se perdió la humanidad? Sociales 24 de mayo de 2020 Por Alicia Riberi Leer mas ...

Absorta en mis pensamientos, me pregunto si somos conscientes, de qué es lo que está pasando con la humanidad. Podemos querer verlo, ignorarlo o pensar que es misticismo vincular todo lo que está sucediendo a un comportamiento entre Dios y los hombres. Si analizamos estas últimas décadas, el hombre trató de sojuzgar a los que menos tienen, se enfermó por adueñarse del poder que le permita dominar a grupos cada vez mayores y las grandes potencias del mundo se disputan el primer lugar, ya que evidencian darle un sitio preponderante a la economía, a lo financiero antes que a la salud. La prueba está en que lo único que vemos en el mundo con una desprotección mayúscula, es el área de la salud. Es increíble descubrir que somos tan vulnerables, que no somos ni capaces de cuidarnos y cuidar al otro, respetando normas impuestas por la autoridad. Ni ponerlos presos los asusta, siguen contagiando gente como si fueran ciegos y no entendieran qué pasa, no les importa la vida. Veo diariamente personas que luchan denodadamente por sobrevivir a enfermedades, tratando de ganar un poquito más de tiempo y los soberbios de la historia la malgastan, la destruyen, la ignoran.

Miren mis queridos lectores, les digo, he visto a muchos mostrarse desesperados a la hora de morir, porque no sabían a qué aferrarse, advertían por fin, que una vida vivida sin una esperanza que le dé sentido al existir, era como algo oscuro que les impedía ver la luz y ya no había tiempo, la vida se les escurría entre los dedos.

Los que ahora estamos en cuarentena, reflexionemos un momento, en qué se ha convertido la humanidad, solo en un conjunto de personas que perdieron el rumbo, la familia fue avasallada- padres que no se respetan, hijos desorientados, abuelos abandonados-, los valores pisoteados, la vida desvalorizada- discutiendo sobre el asesinato de inocentes que no tienen voz- , delincuentes que consideran que pueden tomar lo que deseen, hasta la vida misma, porque quieren lograr algo más de lo que tienen de cualquier manera, tomando venganza por su existencia sin sentido, políticos que aprovechan estos momentos de gran confusión y sacan provecho para adquirir un poder que confunden con gloria y es algo efímero, que en soledad solo es sabor amargo.

Humanidad toda, Dios existe, es principio y fin y dice la biblia…entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición… qué pena que esto se entienda tarde, tenemos una gran oportunidad de purificación, sanación y corrección, de retomar el camino correcto, por nuestros hijos, nietos, amigos. Estamos en el tiempo oportuno de extender la mano, de secar una lágrima, de escuchar en silencio, de caminar juntos, construir y dialogar buscando un consenso en el que todos cedamos algo. Levantémonos y aprendamos a caminar, ni detrás, ni adelante del otro, sino a su lado, siempre a su lado y tal vez, solo tal vez podremos salir juntos adelante y escribir una nueva página de esperanza en la historia de la humanidad.