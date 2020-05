De la mano del sol, los rafaelinos salieron a la calle para las caminatas recreativas

En Rafaela, las caminatas recreativas están autoridades desde el jueves, pero ese día llovió y bajó sustancialmente la temperatura, por tanto su implementación tuvo prácticamente un efecto neutro, imperceptible. Al día siguiente las nubes dominaron el cielo y el frío se mantuvo, por lo que tampoco fue posible aprovechar el permiso oficial para caminar con barbijo social puesto, a no más de 500 metros de casa y por un tiempo máximo de una hora.Con el regreso del sol, la historia cambió el sábado cuando además el comercio rafaelino puede abrir sus puertas desde las 8 de la mañana, a diferencia de la semana cuando debe funcionar a contraturno del horario bancario, es decir que pueden atender al público recién desde las 13.Así, las calles del microcentro ofrecieron una postal inusual en tiempos de pandemia. Veredas colmadas, clientes haciendo cola para ingresar a tiendas, zapaterías y otros locales de bulevar Santa Fe y las calles de su entorno. A más de un comerciante se le piantó un lagrimón después de tantos días de encierro sin poder trabajar. Al mediodía se sumaron padres que comenzaron a pasear a sus hijos, con patines, patinetas, bicicletas o simplemente caminando. Una sucesión de imágenes positivas que recrearon el espíritu y el cuerpo tras dos meses de aislamiento obligatorio que, si bien persiste, al menos tiene sus permitidos desde los últimos días.Quizás más de un rafaelino aprovechó para estar en calle más de la hora que tiene autorizada, pero tratando de cumplir con el distanciamiento social y los barbijos. "Esto es un logro de todos y todas. No queremos dar un paso atrás. Sigamos cuidándonos" es el mensaje del intendente, Luis Castellano, en todas las plataformas digitales del Municipio al destacar la posibilidad de caminar recreativamente (todavía no es posible salir a hacer deportes).En este marco, desde el Municipio se organizaron operativos para controlar las caminatas recreativas que se habilitaron para la ciudad. En este sentido, además del cumplimiento de todas las medidas de protección, agentes municipales y policías verifican el respeto de los horarios establecidos para cada sector de la población. Cabe recordar que no está permitido el desarrollo de ningún tipo de deporte ni el uso de los espacios públicos, solo se puede recorrer un radio de 500 metros desde el domicilio y se debe llevar el documento nacional de identidad, reiteraron desde el Municipio.CONTROLES ENLOS ACCESOSCon el aumento de la circulación de vehículos a partir de la reactivación de una parte importante de las actividades económicas, también aumenta la probabilidad de circulación del COVID-19. Para reducir el riesgo, esta semana se reforzaron los controles en los accesos a Rafaela con la medición de la temperatura corporal. Se trata de una medida acordada con los intendentes, presidentes comunales que integran el Comité de Emergencia, presidido por el senador, Alcides Calvo.Además de esta medida, todas las personas que desean ingresar a la ciudad deben exhibir los permisos correspondientes y, a quienes provienen de zonas con circulación comunitaria, se les aplica el protocolo estricto de salud. También deben informar con 48 horas de anticipación su llegada a la ciudad, los motivos y tiempo de permanencia enviando un correo a [email protected] A quienes no cumplan con estos requerimientos se les labra una infracción e, incluso, se les retiene el vehículo. Es importante aclarar que, en el caso de que un viajante presente síntomas de coronavirus, será sometido a un aislamiento con el consecuente seguimiento médico por parte de los organismos y especialistas.Todos los operativos son organizados conjuntamente por el Comando Unificado de Operaciones y la Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad que lo integran la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, Guardia Urbana, Protección Civil, Policía de la Unidad Regional V, Policía de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional y Policía Federal y el Ministerio de Seguridad de la Provincia.Más allá de la prevención de la enfermedad, los puestos de control en los accesos a Rafaela también permitieron detectar diversos ilícitos e irregularidades, por lo tanto, son acciones que aportan a la seguridad.Estos controles se complementan con la desinfección de los vehículos que ingresan a la ciudad. Los arcos están ubicados en los cuatro accesos principales, sobre Ruta 34 y 70. Estos operativos se desarrollan las 24 horas, todos los días, y son llevados a cabo por personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio.