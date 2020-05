Revalorizar los espacios verdes en el Día de la Biodiversidad Locales 24 de mayo de 2020 Redacción Por Rafaela cuenta con un equipo de 124 personas del área Verde Urbano, que a diario realizan el mantenimiento en más de 70 plazas, plazoletas y espacios verdes. Hoy que no podemos hacer uso de estos sectores, tenemos que ser conscientes del valor ambiental que aportan.

FOTO PRENSA MUNICIPAL ESPACIOS VERDES. En Rafaela más de 120 trabajadores municipales se dedican al mantenimiento de más de 70 plazas, paseos y espacios verdes.

En el marco del Día de la Biodiversidad Biológica, desde la Secretaría de Ambiente y Movilidad de la Municipalidad se hizo fuerte hincapié en la importancia de proteger y respetar a las especies, y revalorizar el cuidado y uso de los espacios públicos de la ciudad.

Rafaela cuenta con un equipo de 124 personas del área Verde Urbano, que a diario realizan el mantenimiento en más de 70 plazas, plazoletas y espacios verdes. Hoy que no podemos hacer uso de estos sectores, tenemos que ser conscientes del valor ambiental que aportan.

Es un día especial y nos tiene que llevar a la reflexión. Estando en casa se intenta que la gente valore el contacto con la naturaleza, los espacios verdes como las plazas o el bosquecito, la sombra de los árboles, el aire libre.

Los espacios verdes de calidad y el arbolado público aportan al cuidado del ambiente y al bienestar de los ciudadanos, e implican un trabajo constante por parte del municipio. Las tareas de limpieza y mantenimiento son un factor fundamental para que podamos aprovechar tanta riqueza natural y para que apreciemos mejor la biodiversidad.

La diversidad biológica es la variedad de la vida y comprende las especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. Incluye también su variabilidad genética, los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas; y los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes.

Desde las Naciones Unidas y haciendo referencia a la situación actual de la pandemia, se invita a la población para “aplanar y reducir la curva de la pérdida de biodiversidad en beneficio de los humanos y toda la vida en la Tierra”. La convocatoria a la reflexión y la participación enfatiza: “Dependemos por completo de ecosistemas saludables y vibrantes si queremos disponer de agua, alimentos, medicamentos, ropa, combustible, refugio y energía”.

Y con el lema de este año “Nuestras soluciones están en la naturaleza” se busca resaltar “la esperanza, la solidaridad y la importancia de trabajar juntos a todos los niveles para construir un futuro de vida en armonía con la naturaleza”.

En el marco de esta iniciativa, se realizó un video con diferentes espacios verdes de Rafaela, bajo la consigna “Escuchá la naturaleza” que puede verse en https://youtu.be/Kmahr_HOgFE

El Día Internacional de la Diversidad Biológica se celebra el 22 de mayo de cada año, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A través de una resolución aprobada el 20 de diciembre de 2000, este día fue creado para "informar y concienciar a la población y a los Estados sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad". La fecha se eligió por coincidir con el aniversario de la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en 1992.​



CONSEJOS PARA CONSERVAR

LA BIODIVERSIDAD

Como consejos para conservar la biodiversidad se puede mencionar: Dejar limpios y en condiciones los espacios naturales que utilizamos, no tocar los nidos de las aves y sus crías, evitar hacer fogatas en ambientes naturales, utilizar y consumir productos sustentables, orgánicos y producidos con bajo uso de plaguicidas y fertilizantes.

También es importante no extraer plantas de las áreas naturales ni plantar árboles ajenos a sus áreas de origen, no utilizar semillas de especies exóticas en tu casa o jardín ya que esta situación puede generar que las especies no autóctonas se conviertan en amenazas para las especies locales. Todas estas acciones y otras que podamos hacer en favor del ambiente, ayudan.