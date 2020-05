Melconian habló de "fracaso" Nacionales 24 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MELCONIAN. Criticó la gestión de Guzmán.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El economista Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación, consideró que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "fracasó" en la negociación de la deuda, por lo que ahora "se hará cargo la política" de resolver ese problema.

Para el economista, el funcionario nacional tuvo una propuesta "ilógica" y, por ese motivo, "fue rechazado y fracasó".

"Hoy se hará cargo la política", sostuvo Melconian, quien realizó duras críticas al titular de la cartera económica en medio de las negociaciones con bonistas.

"Fue a Columbia a escribir un 'paper' y descubrió que no se podía pagar. 'Buen día. Vengo con este paper a arreglar la deuda' y le dijeron 'andate de acá'", cuestionó el ex funcionario.

En ese sentido, insistió en que Guzmán "escribió un paper que dura cinco minutos en la realidad".

"Este fin de semana, la política se va a hacer cargo y verá en dónde estamos", subrayó y evaluó que desde allí "tendrá que salir una solución", luego de que la Argentina incurriera el viernes en un nuevo incumplimiento en el pago de deuda y con ello entrara técnicamente en cesación de pagos.

Melconian analizó la situación y, al ejemplificar con el fútbol, indicó que "los otros países que van a entrar en default son de la Primera D".

"¿Qué vas a decir? ¿'Mami quiero ser como ese?", enfatizó en declaraciones radiales y pidió "mirar para arriba".

En tanto, afirmó que "arreglar la deuda es un tema de partida" en un contexto en el que hay "gran probabilidad" de una mayor inflación en la Argentina.

Respecto del accionar del Gobierno anterior con la deuda, señaló que había sido advertido respecto de que no pidiera préstamos "para financiar el gasto público corriente en pesos", porque "hay un problema si recibís un déficit y no querés emitir; entonces, tomás deuda".