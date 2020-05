Confirman que la deuda se continuará negociando Nacionales 24 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El Exchange Bondholder Group, uno de los acreedores de la Argentina, indicó ayer que el Gobierno "invitó a ciertos representantes del grupo de titulares de bonos" a firmar un acuerdo de "confidencialidad" para continuar las negociaciones por la deuda.

"Contrariamente a los comentarios de fuentes no identificadas en los medios argentinos, el grupo de titulares de bonos de Exchange sigue comprometido con la propuesta de reestructuración integral que presentó a la Argentina el 15 de mayo de 2020", sostuvo en un comunicado.

Al ratificarla, consideró que la oferta "proporciona un alivio significativo de la deuda a Argentina y, sin lugar a dudas, proporciona una estructura de deuda sostenible" para el país.

"La República Argentina invitó a ciertos representantes del grupo de titulares de bonos de Exchange a firmar un acuerdo de confidencialidad en la contemplación de entablar negociaciones con el Ministerio de Economía sobre la reestructuración de la deuda de Argentina", señaló.

En ese sentido, puntualizó: "Se entiende que a los representantes de otros grupos de acreedores también se les ha pedido que firmen acuerdos de confidencialidad con el mismo propósito".

Por su parte, el fondo de inversión Franklin Templeton aclaró que "no es un tenedor significativo de bonos de deuda soberana argentina regida por ley extranjera" y manifestó que, por ello, "no se encuentra involucrado activamente en las discusiones con el Gobierno".

Así lo remarcó en un comunicado emitido luego de que la Argentina entrara técnicamente en default en medio de la extensión de negociaciones para llegar a un acuerdo con el fin de reestructurar más de 66.000 millones de dólares.

En ese sentido, subrayó que "sólo posee una pequeña porción de la deuda", que equivale a un 0,08% del total.