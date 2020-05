¿Hockenheim por Silverstone?

BUENOS AIRES, 23 (NA) - La presencia de la Fórmula 1 en el circuito de Silverstone está en duda tras la decisión del gobierno de Reino Unido de realizar una cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus de 14 días a todas las personas que lleguen a las islas en las próximas semanas y Hockenheim sería la opción de reemplazo. Si bien la intención de los organizadores de la competencia automovilística era comenzar la temporada en Austria los días 5 y 12 de julio, y luego disputar carreras en Silverstone el 26 de julio y el 5 de agosto, aún no estaría definida la visita al circuito de Gran Bretaña.

Según trascendió, el gobierno británico anunciará los detalles de una cuarentena obligatoria de 14 días para quienes lleguen de otro país o quienes regresen de un viaje (que sería el caso de los trabajadores de la Fórmula 1). Las personas tendrían que autoaislarse durante la mencionada cantidad de días, se le realizarían controles puntuales y se habla de multas de hasta 1120 euros para quienes no cumplan estas normas.

En tanto, se informó que solo los casos especiales, como los conductores de camiones, estarán exentos y que las restricciones de cuarentena se revisarán cada tres semanas. Según se informó, los organizadores pidieron un permiso especial para los trabajadores de la categoría, tanto para los visitantes como para los miembros de los equipos británicos, pero trascendió que el Gobierno no sería tan flexible debido a los reclamos que provocaría en otros sectores.

Ante esta situación surgió la posibilidad de que el trazado alemán de Hockenheim sea la opción de reemplazo aunque no se descarta que la competencia se pueda llevar a cabo en Hungría, ubicado a poco más de 400 kilómetros del Red Bull Ring, donde comenzaría la acción, el 5 de julio.



LECLERC COMO ACTOR

A 41 años del polémico film que realizó el cineasta francés Claude Lelouch por las calles parisinas con una Ferrari 275 GTB con la cual transitó a más de 200 Km/h en los alrededores de los Campos Elíseos, y que se titula "Era una cita" ("C'etait un Rendez-Vous"), Charles Leclerc será el encargado de llevar a cabo la remake, ahora con una Ferrari SF90 Stradale, y por las calles de Montecarlo, su lugar de origen.

Leclerc estará realizando esas tomas durante el domingo en la mañana monegasca, fecha en la cual se debía realizar el 78º Gran Premio de Mónaco y que está cancelado ante la pandemia de Coronavirus.