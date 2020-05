"Claramente, el gran problema hoy por hoy es el económico"

(D.G.). - Clubes cerrados, deportistas y profesores en casa, en algunos casos con clases por medio de la tecnología. Es la realidad del comienzo de este 2020 con la llegada del Covid 19 que trastornó, o en algunos casos echó por tierra con los proyectos.

Nos ocupamos del panorama en Independiente, a través de la palabra de su presidente Daniel Vitaloni. El CAI, con un ADN a pleno básquetbol, y con la gimnasia como disciplina que fue ganando mayor auge en los últimos años, no difiere de las preocupaciones generales para los clubes en todo el país, sobre todo los que realizan sus deportes a nivel amateur.

– Daniel, ¿con cuántos deportistas comenzaron el año? ¿Todas las disciplinas habían empezado sus actividades?

– Todas las disciplinas habían empezado y contábamos con algo mas de 200 basquetbolistas (varones y mujeres) y alrededor de 100 niñas que practicaban gimnasia deportiva.

– ¿En total cuántos socios tienen, al menos registrados hasta antes de la pandemia?

– Antes de la pandemia contábamos con 800 socios aproximadamente.

– ¿Cuál es la evaluación sobre cómo ha afectado al Club estos dos meses de cuarentena? En general, pero seguramente lo económico es lo fundamental.

– La realidad de Independiente no difiere mucho de lo que sucede en todos los clubes de barrio. Claramente el gran problema es el económico porque además de las cuotas sociales y deportivas, uno de los ingresos muy importante proviene del alquiler del salón para eventos sociales. La parte deportiva se ve afectada pero, hoy por hoy, no es el problema mayor.

– Con bastante incertidumbre todavía sobre un posible regreso a actividades, sobre todo en el básquet, ¿se puede pensar en trabajar a futuro?

– Respecto del trabajo a futuro, ahora la prioridad es mantener el vínculo con los deportistas y sus rutinas de entrenamiento, especialmente con los más pequeños, quienes recién se insertan en la vida de un club. Todos los entrenadores (de ambas disciplinas) están acercando rutinas de entrenamiento.

– ¿El proyecto de la pileta climatizada sigue en pie?

– El sueño de climatizar la pileta sigue latente porque estamos convencidos de que es un proyecto que nos dará un salto como institución y porque la sociedad rafaelina lo está reclamando. Obviamente, este impasse dio por tierra con las previsiones, pero el desafío sigue vigente.

– ¿Tenían muchas expectativas con el equipo de básquet para este año? ¿Pensaban jugar Liga Provincial o iban a mantener la idea de los últimos años?

– Respecto de la competencia de los equipos de básquet, teníamos decidido participar en los torneos federativos de las categorías inferiores, pero no con la primera división. Independiente está en un camino de profundización de la enseñanza, especialmente este año habíamos iniciado un programa muy especial con la participación de entrenadores con gran capacidad y experiencia y la distinguida participación de Ricardo Bojanich, un profesional de nivel muy superior a la media. Por ahora, se prescinde de la participación en torneos fuera de la Asociación Rafaelina. Eso será, inevitable y afortunadamente, consecuencia del trabajo en curso.