Torneo suspendido Deportes 23 de mayo de 2020 Redacción Por MÉXICO

El torneo Clausura 2020 de la Liga del fútbol mexicano fue cancelado ayer por la pandemia de coronavirus sin consagrar un campeón, decisión que fue tomada por una Asamblea Extraordinaria que involucró a todos los clubes aztecas.

En un comunicado la Liga MX menciona que "se determinó concluir anticipadamente el torneo Clausura 2020" para no "poner en riesgo a ningún miembro de la familia del fútbol en México (jugadores, cuerpos técnicos, directivos, árbitros, aficionados e integrantes de los medios de comunicación)".

En dicho comunicado se explica que "no se declarará a ningún Club campeón del torneo Clausura 2020" y que "para la Liga de Campeones de Concacaf 2021, los Clubes elegibles serán Cruz Azul y León por encontrarse en el primer y segundo lugar de la Tabla General de Clasificación del Torneo Clausura 2020 al momento de la suspensión".

También menciona que por única ocasión para el cálculo del coeficiente, buscando completar los partidos faltantes del Clausura, "se tomarán en cuenta los resultados que obtengan los clubes en los partidos con las mismas condiciones, localía y rival, a disputarse en el torneo Apertura 2020 y 2021".

Aunque no se oficializó una fecha concreta para iniciar el próximo torneo Apertura 2020, los medios mexicanos pronostican que la intención de las autoridades futbolísticas sería arrancar en julio y a puertas cerradas.

Según la Liga MX "será en la primera semana del mes de junio cuando se defina la fecha exacta para el regreso a las prácticas. Se definirá la fecha de inicio del Torneo Apertura 2020 con base en las recomendaciones del Sector Salud Federal".

Por último la Liga MX comunicó en una nota dirigida a los clubes que "se les entregará un Protocolo Sanitario Único, supervisado por autoridades de salud, que deberá cumplirse para que los equipos puedan regresar a entrenar a sus instalaciones deportivas".

Al momento de suspenderse el torneo encabezaba las posiciones Cruz Azul con 22 puntos y lo seguía a una unidad León, luego se ubicaban Santos Laguna y América (17).

México es hasta ahora el tercer país latinoamericano (por debajo de Brasil y Perú), en cantidad de casos infectados por Covid-19, con más de 59 mil, y 6510 fallecidos.