Los 50 años de Naomi Campbell

La modelo que logró derrotar el racismo en las pasarelas. La "diosa de ébano" festeja medio siglo de vida y se muestra dispuesta a romper con otro prejuicio del mundo de la moda: el de la edad.

"Nunca me ha gustado la palabra ‘retirada’ y no tengo intención usarla”, declaró recientemente Naomi Campbell. La modelo, que a fines de los ’80 revolucionó las pasarelas como “la diosa de ébano”, cumple este viernes 50 años. Y, tras romper con el racismo en el mundo de la moda, parece dispuesta a terminar definitivamente con el techo de la edad impuesto por los fashionistas en este rubro.

Dueña de una belleza y un andar único, esta británica nacida el 22 de mayo de 1970 en el sur de Londres, ha tenido que atravesar varios desafíos a lo largo de su vida. El primero, quizá, tuvo que ver con una infancia en la que su madre, una bailarina jamaiquina llamada Valerie Morris, no pudo criarla debido a sus permanentes giras por Europa. De manera que Naomi tuvo que conformarse con el cuidado de sus tías y abuelas, que fueron quieres se ocuparon de ella cuando era una niña.

Pero su destino parecía estar marcado a fuego. Con apenas ocho años de edad, Campbell apareció en un video de Bob Marley. Y, siguiendo el legado materno, a los diez comenzó a estudiar danzas en la Academia de Artes Escénicas de Londres. Pero lo suyo no era el baile sino el modelaje. Y quien la descubrió fue ni más ni menos que la agente Beth Bold, quien al verla caminando por las calles londinenses no dudó en convocarla.

Para entonces, Naomi tenía tan solo quince años de edad y su familia no estuvo de acuerdo en que se sumara a una agencia de modelos. Pero ella insistió, Y, a las pocas semanas, comenzó a deslizarse cual gacela sobre las pasarelas más importantes de Gran Bretaña.

Al año siguiente, un mal momento como fue el robo de sus pertenencias en París, generó que Naomi conociera al diseñador Azzedine Alaïa, quien luego se convertiría en su mentor. La modelo, angustiada por las circunstancias, decidió acompañar a su colega y amiga Amanda Cazalet a unas pruebas en el atelier del modisto. Y él, con solo verla, decidió convertirla en su musa inspiradora.

Pero claro, por entonces, el racismo en el mundo de la moda no era un impedimento menor para su carrera. Al principio, Naomi tuvo que soportar que sus tarifas de publicidad fueran inferiores a las del resto de las modelos. Y que, en muchas oportunidades, la rechazaran tanto en desfiles como en campañas fotográficas por su color de piel. Sin embargo, en 1988 y luego de varios intentos, logró convertirse en la primera modelo negra en aparecer en la portada de la edición francesa de Vogue. Y desde entonces nadie pudo detenerla.

Claro que, como suele suceder en estos casos, el éxito y la fama llegaron de la mano de los excesos para Campbell. Con apenas 24 años edad, la modelo cayó en las drogas y el alcohol. Y su recuperación no fue nada fácil. Sobre todo, por la gran exposición que había adquirido para entonces. De hecho, en 2004, Naomi ganó una demanda que había presentado contra el diario británico Daily Mirror, luego de que este publicara unas fotos suyas saliendo de una reunión de Narcóticos Anónimos en el barrio londinense de Chelsea.

Por otra parte, la modelo también estuvo en el foco de la polémica por sus actitudes violentas, que para algunos estaban íntimamente ligadas a sus adicciones. Su carácter poco ameno debajo de las pasarelas era por todos conocido. Sin embargo, lo suyo fue más allá del mal humor y llegó a la Justicia en dos oportunidades: en 1998, cuando fue acusada de agresión por su asistente personal y, en 2007, cuando fue condenada a realizar trabajos sociales por haber atacado a su ama de llaves.

No obstante, Naomi siempre pudo superar las adversidades. Para contrarrestar su comportamiento agresivo, se sumó a las campañas de PETA contra el maltrato animal. Y se convirtió en la “nieta honoraria” de Nelson Mandela, el líder pacifista al que admiraba profundamente.

En sus más de tres décadas de carrera, además de triunfar en el mundo del modelaje y ser una de las primeras figuras en tener su propia muñeca en miniatura, ha incursionado en la música y en los negocios gastronómicos. Y, en los últimos años, se ha reinventado a través de las redes sociales, dónde cuenta con más de nueve millones de seguidores.

De hecho, en la actualidad está al frente de un espacio llamado No Filter with Naomi (Sin filtros con Naomi), que se puede ver en su canal de Youtube, en el que ya a entrevistado a figuras como la modelo Cindy Carwford, la actriz Sharon Stone y los diseñadores Marc Jacobs y Pierpaolo Piccioli, entre otras personalidades.

No obstante, a los cincuenta, Naomi no ha abandonado el mundo del modelaje. Dice que “nadie le cree” cuando dice su edad y que le parece “cool” haber llegado al medio siglo de vida. Así que sigue protagonizando portadas de revistas y asegura que se divierte compartiendo desfiles con “las nuevas generaciones”.