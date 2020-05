“Estamos diseñando un protocolo para volver a abrir las salas” Información General 23 de mayo de 2020 Redacción Por Carlos Rottemberg, tras la reunión de AADET con Ginés González García: “Estamos diseñando un protocolo para volver a abrir las salas”. El empresario habló con Teleshow y aseguró que la charla con el Ministro de Salud fue “alentadora”, pero explicó que todavía no se han definido las medidas que se tomarán para prevenir el contagio del COVID-19 en los teatros.

FOTO TELESHOW// CARLOS ROTTEMBERG// Están buscando la manera de reabrir los teatros del país. ENCUENTRO//Los representantes de AADET junto al ministro Ginés González García.

La industria del espectáculo fue la primera en dejar de funcionar por la pandemia del coronavirus. Y, por lo que se sabe, también será la última en reactivarse. Por eso, desde el primer momento, los empresarios teatrales y musicales aseguraron que el 2020 era “un año perdido” a nivel económico. Sin embargo, en el día de ayer, representantes de AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales) se reunieron con el Ministro de Salud, Ginés González García. Y comenzaron a delinear un protocolo, pensando en una posible reapertura de las salas en distintos puntos del país.

¿Cuál es la idea para prevenir el contagio del COVID-19 en los teatros? ¿Hacer trabajar las salas a menos de su capacidad? ¿Montar cabinas sanitizantes? ¿Realizarle un control de temperatura al público que ingresa? ¿Qué es, exactamente, lo que podría hacerse en los espectáculos para garantizar la salubridad? ¿Y cuándo sería posible empezar a implementarlo? “Todo está por verse en el futuro protocolo. Si supiese las respuestas, ya estaría escrito”, se sincera Carlos Rottemberg en diálogo con Teleshow.

No obstante, el empresario se mostró muy satisfecho con la reunión que mantuvo con las autoridades sanitarias. “Del encuentro surgieron propuestas alentadoras para el regreso a los escenarios, a partir de diseñar un protocolo en conjunto. Se trata de definir procedimientos viables y consensuados, que garanticen la seguridad del público y de los trabajadores”, explicó Rottemberg.

El dueño de Multiteatro Comafi y el Multitabaris Comafi, entre otras salas, destacó “la excelente predisposición” de las autoridades del ministerio en relación a la reactivación de la actividad teatral y musical. Y señaló la posibilidad de que, en una fecha no muy lejana, se comiencen a realizar espectáculos “en las localidades que evidencien menor índice de circulación del virus”.

Claro que todo esto dependerá de los resultados que arrojen las conversaciones que los representantes del organismo público de salud y la asociación que reúne a la mayoría de los empresarios de teatro y música del país, realicen en los próximos días en aras de avanzar con el tan esperado protocolo.

De esta primera reunión participaron, además de Rottemberg, Sebastián Blutrach, dueño de El Picadero, Pablo Kompel, del Paseo la Plaza, Javier Faroni , productor de varios espectáculos teatrales, Martín Alfiz, representante del sector musical, y Roberto Bisogno , presidente de AADET. Y luego la entidad emitió un comunicado destacando la buena predisposición por parte del ministerio.

No obstante, la idea de los empresarios no es extenderse demasiado en el debate, sino encontrar rápidamente una fórmula para que los espectáculos puedan volver a funcionar. “Buscaremos la manera de que se puede ensayar o de hacer filmar en los escenarios, siempre respetando las normas sanitarias y de distanciamiento. Nuestra esperanza es que en junio o julio se pueda empezar a desarrollar este tipo de actividades sin público, imaginando que en algunas regiones del país, para agosto o septiembre, ya se puedan hacer funciones”, concluyó Rottemberg, dejando en claro que la zona de las salas del Gran Buenos Aires serán las últimas en reactivarse.

Cabe señalar que si bien el aislamiento social obligatorio rige por decreto en todo el país desde el 20 de marzo, las actividades teatrales y musicales ya habían visto alterado su funcionamiento varios días antes y fueron suspendidas por decisión del presidente Alberto Fernández a partir del 16 de marzo.