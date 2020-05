Ley de Góndolas: media sanción Locales 23 de mayo de 2020 Redacción Por La Cámara de diputados avanzó en la unificación de varias iniciativas que establecen la veda pesquera. También aprobó de manera unánime que el nuevo hospital de Reconquista, lleve el nombre, Hermes Binner. Se realizaron a su vez diversos pedidos de informe al ejecutivo provincial.

Con la asistencia de todos las diputadas y diputados y cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz presidió una nueva sesión en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral.

Este jueves numerosos pedidos de informes, proyectos de comunicación y de ley fueron presentados, entre los aprobados se destaca la denominada “Ley de Góndolas”, presentada por el diputado Joaquín Blanco (FPCyS), acompañado por legisladores de diferentes bancadas y votado por unanimidad. “Este proyecto de ley se presenta en un contexto de Argentina mucho más complicado al que teníamos cuando la presentamos en marzo de 2019”, comenzó expresando Blanco y remarcó: “Estamos mucho peor y eso nos obliga a pensar desde esta legislatura en herramientas y acciones para aliviar el sufrimiento de miles de santafesinos y santafesinas”.

“Esta ley tiene historia, una historia de proyectos presentados en el parlamento de la Nación, todos plantearon la necesidad de que el Estado intervenga en el control de precios y la concentración de la oferta en el comercio minorista. Hubo en su momento un fuerte lobby para impedir que estos proyectos prosperen y fue así que fracasaron. Sin embrago entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 avanzó esta ley nacional sin votos negativos en ninguna de las dos cámaras. Es una ley que nace con fuerza política e historia, una ley considera de orden público”, comentó el diputado y agregó: “Tiene una impronta económica, viene a regular un cambio en la Argentina , a modificar una ley de promoción comercial de la época de Onganía , de 1969. Como consecuencia de este proceso, el 60% de lo que consumimos los argentinos se venden en 7 cadenas de supermercados. Eso es concentración”.

“Por esto la primera propuesta consiste en transparentar las cadenas de valor, de precio y las relaciones entre el productor y los intermediarios sobre cómo se construyen los precios en los grandes supermercados. El segundo gran objetivo que planteamos en la ley es el derecho a elegir. Poder comparar procedencia. Y en tercer lugar, nuestra Ley de Góndolas propone que aparezcan las Pymes santafesinas ya que tienen un fuerte componente de compre local, garantizando que el 25% de lo que se ofrece de cualquier producto tenga un origen -como bien primario o como producto- en la provincia de Santa Fe. Queremos que las Pymes puedan pelear de igual a igual y poder participar en el proceso de comercialización, que no sean sacadas de la cancha con condiciones leoninas”, sentenció el diputado Blanco.

El legislador explicó que “la Secretaría de Comercio será el órgano de aplicación. Es importante para Santa Fe porque se vienen tiempos en los cuales la producción de alimentos es de una postura estratégica y la provincia exporta buenos alimentos. Si logramos que más pymes y cooperativas puedan generar más y de mayor calidad, eso genera empleo también”, razonó Joaquín Blanco.

Para finalizar el diputado agradeció a la legislatura anterior y a la actual, y manifestó la expectativa de que se convierta en ley en el Senado.

Por su parte, el diputado Oscar Martínez (Frente Renovador) expresó: “Acompañamos esta ley y destacamos el proyecto de carácter federal y agradecemos que el diputado Blanco haya reconocido la trayectoria del Frente Renovador en esta temática”.



VEDA PESQUERA

Diputados y diputadas coincidieron en el proyecto por el cual “se suspende la pesca recreativa y comercial en ocasión de la bajante del río Paraná”. Oscar Martínez explicó que para abordar este proyecto de veda “todos y cada uno de los que integramos la Cámara tomamos conocimiento de la explotación indiscriminada de nuestros recursos, primero convalidamos que estas imágenes que nos llegaban fueran reales y actuales. Pudimos verificar que efectivamente ocurría en el ámbito de la provincia, por eso buscamos a los expertos para ver si esta situación influía en el medio ambiente. Nos explicaron que el río Paraná está en una de las bajantes más importantes de los últimos 50 o 100 años (según la medición)”.

El legislador explicó que “a partir de numerosas iniciativas sugerimos y recomendamos que el Ejecutivo tomara la decisión de una veda, pero hoy llegamos a esta instancia, con una veda de 180 días. El progresismo nos planteó que tuviéramos en cuenta subsidios y créditos para aquellos que se vieron afectados por la situación”, definió Martínez quién le solicitó al Senado: “se sensibilice con un tema tan importante como la pesca”.

Por su parte, el diputado Carlos Del Frade (Ciudad Futura), manifestó: “Esta ley es por 6 meses pero nos lleva a pensar en una ley normativa. El río Paraná era definido como recurso natural pero decimos que más que eso es un bien común al igual que el planeta tierra. Y en este sentido nos preguntamos de quiénes son los bienes comunes del río, serán de los 17 frigoríficos que explotan de manera irracional y pagan que: es propiedad de los 17 frigoríficos que explotan de manera irracional, que gana millones y le pagan centavos al pescador por pieza”. “En el mundo se cuida el pescado de río y se preserva para comedores escolares o geriátricos. La propiedad es del pueblo santafesino y el Estado es el garante de esa propiedad. Los pescadores, en un 80’% están de acuerdo con la veda pero necesitan de los subsidios para continuar subsistiendo. Vayamos con esta ley a una ley provincial de pesca”, finalizó Del Frade.



"NO COMPRENDEMOS

LA INACCION"

El diputado Fabián Palo Oliver (FPCyS), autor de iniciativas anteriores también expresó la necesidad de la aprobación del Senado. “Pensamos desde el primer momento que la herramienta para solicitar la veda era el proyecto de comunicación y, por ello, presentamos por unanimidad esta solicitud al Ejecutivo pero no fue escuchada, no sucedió, por lo que nos pareció importante poner la voluntad política de esta Cámara con este proyecto de ley”.

“No podemos tolerar la indiferencia del poder ejecutivo, no comprendemos la inacción, no es cierto que los científicos y especialistas no se hayan manifestado porque muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan en la materia se expresaron en este sentido. Las previsiones están marcando que si no cambia el ciclo de lluvia hasta septiembre, vamos a tener estas consecuencias”, anticipó.

El legislador explicó los motivos por los cuales no concuerda con los argumentos del Ejecutivo provincial: “Desde el Gobierno se plantean dos fundamentos para justificar la no implementación de la veda, si somos benévolos podemos decir que son verdades relativas, aunque si lo decimos como nos gusta, decimos que se falta a la verdad”.

“Se dice que hay 50 mil embarcaciones menos que practican la pesca deportiva, producto del aislamiento social y eso implicaría un 20% menos de extracción”, sin embargo el legislador aclaró que “no están operando los centros de fiscalización -motivo por el cual ese 20% no se puede verificar”.

El diputado agregó que “la bajante ya produce mortandad de peces y agregó que si hacen unos kilómetros hasta Coronda o Santo Tomé, la bajante es tal que se puede cruzar caminando”. “No vemos fundamentos para No decretar la veda. Estamos preparando una presentación judicial enmarcada en la ley de intereses difusos que claramente dice que hay que tomar esta medida para cuidar a este recurso ictícola”. Para finalizar se refirió a la falta de voluntad política: “Durante 5 meses no se convocó al Consejo pesquero. Los únicos que sostienen que no es necesaria esta veda son los funcionarios y los frigoríficos que ganan sumas extraordinarias con la explotación de nuestra fauna”.



"GOBERNAR ES DECIDIR"

Por último fue la diputada Clara García (FPCyS) quién intervino para expresar su acompañamiento al proyecto y agregar que: “Gobernar es decidir, en la mayoría de las veces no es fácil porque implica un dilema, ahí está el rol del Estado, cuando hay actores más débiles y más fuertes y cuando no se toma esa decisión los actores más fuertes toman peso y el mercado es el que decide y peor aún es cuando el actor más débil es intangible, como lo es el ecosistema y la naturaleza. Aquí no se ha decidido y tan incorrecto es no decidir como hacerlo sin fundamentos científicos”.

La legisladora destacó la aprobación del proyecto de comunicación donde solicita que la Provincia articule con los dos centros científicos más importante que tienen el ecosistema de agua dulce en la provincia: El Instituto de Limnología y el Acuario del Paraná que además agrega la diputada “ lo ha dejado sin ninguna actividad”. “Tenemos esos centros y son los que tienen que estar involucrados aportando el saber sobre las especies más vulnerables”, expresó la legisladora y agregó: “Quiero conocer cuáles son los resultados de la campaña anual pesquera número 52, qué es la que sirve de base y cuál va a ser el cupo exportable que va a presentar la provincia en el Consejo Federal, la provincia ya fijó ese cupo y es el mismo que el año anterior con 50 cm de agua”, denunció.