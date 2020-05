La dura realidad del turismo y el transporte Locales 23 de mayo de 2020 Redacción Por Solicitan a los gobiernos provinciales y nacionales que arbitren los medios necesarios para cumplimentar con los aportes de las asignaciones compensatorias para sus empleados en un pie de igualdad con el resto de las actividades que ya lo han percibido.

FOTO ARCHIVO EMPRESAS DE TURISMO. Aún se ven imposibilitadas de continuar trabajando a raíz de la pandemia.

Las empresas de Turismo y de Transporte dedicadas exclusivamente al turismo, nos encontramos atravesando la mayor crisis económica y financiera de nuestra historia. Somos empresas que nos hemos visto imposibilitadas de continuar nuestro trabajo con motivo de las disposiciones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en el marco de la Pandemia del COVID-19, traduciéndose en la inexistencia total de ingresos desde el mes de marzo de este año.

En un comunicado de prensa difundido ayer, explican que "esta paralización de la actividad del turismo y del transporte no es la única, pero mientras otras actividades han recibido la asignación compensatoria al salario establecida en el decreto 332/2020 y sus modificatorios, que se traduce en un aporte del Estado Nacional del 50% del salario del trabajador; la realidad de las empresas de Turismo y de Transporte dedicadas exclusivamente al turismo, es que habiendo cumplimentado con todos los requisitos legales establecidos, y habiendo la AFIP confirmado que correspondía el aporte de dicha asignación, a la fecha nuestros trabajadores no han recibido el monto de la asignación correspondiente al mes de abril, sin que además nadie nos brinde una respuesta del motivo o una certeza sobre el plazo de su pago. Y por ello hoy los empleados se encuentran sin el depósito de sus salarios y las empresas imposibilitadas de mantener las puertas abiertas sin la efectivización de esta asistencia.

Cabe referir que estas empresas vienen sobreviviendo en un contexto de recesión de los últimos dos años, y actualmente están realizando los esfuerzos posibles a su alcance para mantener en pie la actividad, aun cuando nuestro futuro resulta incierto, en virtud de que no hay elemento alguno que pueda vislumbrar una reactivación del sector en el corto plazo. Por ello resultaría inviable nuestra continuidad sin que mínimamente se de cumplimiento al aporte del Estado a través de la asignación compensatoria, como si la han recibido otros sectores que se encuentran atravesando similar situación.

Por ello, y a fin de que nuestros trabajadores puedan contar con su salario correspondiente al mes de abril, solicitamos al Gobierno Nacional, y también al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que arbitren los medios necesarios para cumplimentar con los aportes de las asignaciones compensatorias de nuestro empleados en un pie de igualdad con el resto de las actividades que ya lo han percibido.

Adhieren las siguientes Empresas de Transporte para el Turismo: ALEJO VIAJES – Rafaela; EXPERTUR - Santa Fe; FANTI TOURS - Santa Fe; KIEFFER TUR - Santa Fe; LUDIMAR - Laguna Paiva; MIDATUR – Reconquista; OLMI TURISMO - Santa Fe; ONDA BUS - Santo Tomé; REY MAR TUR – Rafaela; SOLE BUS - Santa Fe; TRANSPORTE LUCHY - Santo Tomé; TURISMO ANGEL - Sa Pereyra; TURISMO GATTI - Santa Fe; TURISMO LLAMBI - Llambi Campbell; TURISMO MARIANO – Piamonte; TURISMO SAN CARLOS - San Carlos; VIALPABUS - Santo Tomé.