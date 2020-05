Servicios municipales por el feriado del 25 de Mayo Locales 23 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Con motivo de celebrarse el próximo lunes 25 el feriado por la Revolución de Mayo, la Municipalidad de Rafaela prestará servicios diferenciados:

* La línea gratuita del 147 "Rafaela Responde", funcionará con contestador automático. A partir del ingreso a sus puestos, los agentes verificarán las grabaciones y derivarán cada caso al área correspondiente.

* El Eco Punto (ex Estación de Residuos Clasificados) permanecerá cerrado. Por consiguiente, se prohíbe arrojar residuos fuera del establecimiento. El Complejo Ambiental de Rafaela también permanecerá cerrado.

* En lo que respecta al servicio de recolección domiciliaria, el domingo 24 no habrá recolección, mientras que el lunes se retomará con servicios recuperables. Se solicita a la ciudadanía continuar con la separación de residuos.

* El lunes 25 deberán sacar los residuos de patio los vecinos y vecinas del sector 4, que comprende los barrios 9 de Julio, Luis Fasoli, Guillermo Lehmann, Villa Dominga, Barranquitas, San José, Los Arces, Güemes, Martín Fierro, Malvinas Argentinas e Independencia.

* El Cementerio Municipal continuará cerrado por la emergencia sanitaria. No obstante, habrá guardias mínimas por sepelios.

* Los minibuses seguirán sin funcionar, tal como se dispuso por decreto municipal. Lo mismo ocurrirá con la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).