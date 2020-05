Se habilitan las caminatas recreativas en Santa Fe Locales 23 de mayo de 2020 Por Darío H. Schueri Lo anunció el intendente Emilio Jatón en base al decreto provincial. Será una hora por día y en un radio hasta 500 metros del domicilio. Regirá por este sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo y luego se hará una evaluación epidemiológica junto con la Provincia para definir su continuidad.

El intendente Emilio Jatón anunció este viernes desde la Casa Gris, junto al ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, la habilitación de las caminatas de esparcimiento en la ciudad de Santa Fe que regirán por este fin de semana largo y luego se evaluará su continuidad. Estas salidas son de una hora por día, en un radio no mayor a los 500 metros del lugar de residencia, y no incluye a las actividades deportivas en plazas y parques.

Luego, el intendente amplió los alcances del Decreto Provincial N° 438/20 con fecha de hoy, 22 de mayo, estableciendo los horarios por franja etárea que regirán en la capital provincial. Jatón dijo a la población que “esta fase 4 nos permite estas caminatas recreativas y vamos a estar este fin de semana realizando cortes estratégicos de calles y avenidas que garanticen el distanciamiento social y favorezcan que los santafesinos tengan adonde ir a caminar”.

Añadió que se acordó con el Gobierno provincial que el control en parques y paseos estará a cargo de la policía de la provincia.

No obstante, en su mensaje Jatón remarcó que “esto depende de todos; está en nuestras manos no perder la posibilidad de salir el fin de semana entrante. No sólo importan los datos sanitarios sino también la conducta social. Depende de cada uno no circular innecesariamente con vehículos por la ciudad”. Los horarios, según grupo de personas, son los siguientes:

* Menores de 15 con adulto responsable (el que no puede ser mayor de 60 años): de 12 a 16.

* Mayores de 15 y hasta 64 años: de 8 a 10 y de 16 a 18.

* Mayores de 65 años: de 10 a 12.

Según el decreto provincial, se advierte que continúan prohibidas las siguientes actividades: utilización de plazas y parques, deportes o actividades físicas individuales o colectivas y utilización de juegos infantiles Estas caminatas recreativas deben realizarse con tapaboca obligatorio; hay que tener en cuenta que su uso está exceptuado para niños menores de 5 años. Además, se debe mantener siempre la distancia de 1.5 metros y quedan excluidas las personas con síntomas respiratorios, fiebre o en cuarentena.