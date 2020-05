Rosario sigue sumando casos Locales 23 de mayo de 2020 Redacción Por Ayer se detectaron otros 4 contagios, con lo cual el total de infectados en el territorio es de 258. Consideran que no hay circulación comunitaria porque existe un nexo familiar entre los contagiados. En tanto, Rafaela suma 31 días sin nuevos hisopados positivos.

Por tercer día consecutivo y en 6 de los últimos 7 días, Rosario sumó nuevos casos de coronavirus. En esta ocasión fueron 4 los casos en las últimas 24 horas, mientras que en el resto de la provincia no hubo casos positivos de la pandemia, de acuerdo la información brindada anoche por el gobierno provincial, en base al informe presentado por la Dirección Provincial de Epidemiología. Estos 4 casos que se informaron, al igual que los 10 anteriores que se habían reportado en los últimos 6, tienen contacto epidemiológico con el caso del hombre que viajó a Buenos Aires la semana pasada. Por lo que en los últimos 7 días la ciudad registró 14 casos y todos están relacionados entre sí.

De esta manera, en la provincia el número total de casos positivos asciende a 258 desde que comenzó la pandemia en nuestro país. Por su parte en la provincia hace 17 días que no tiene casos positivos de coronavirus, puesto que el último fue el 5 de mayo en María Juana, mientras que el anterior se había registrado el 28 de abril en Fray Luis Beltrán.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia, un total de 213 pacientes confirmados fueron dados de alta, un dato muy positivo teniendo en cuenta que es más del 80% del número de infectados.En la provincia se registraron 7.744 notificaciones de las cuales 7.301 fueron descartadas, al tiempo que 186 casos continúan en estudio en el marco de la pandemia. En tanto, hasta el momento en la provincia hubo tres fallecimiento (uno en Rosario y los restantes en Rafaela y Villa Constitución).

De los 252 casos confirmados y notificados en la provincia de Santa Fe un total de 128 (51%) casos manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 (3%) casos tuvieron contacto con personas con extranjeros o antecedente de viaje al extranjero, 87 (34%) casos tuvieron contacto con casos confirmados, 21 (8%) casos tuvieron viaje a Provincias con circulación, 4 (2%) casos son por transmisión comunitaria y 4 (2%) casos se encuentran en investigación.Seis de los casos confirmados con residencia habitual en la provincia de Santa Fe (2 de Rafaela, 2 Venado Tuerto, 1 de Rosario y 1 de Santa Fe) fueron notificados en otras jurisdicciones (Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y CABA).

En Rosario (la provincia habilitó ayer las salidas recretativas al igual que la ciudad capital), hasta el momento se registraron 112 casos positivos (más del 40 por ciento del total de la provincia) desde que comenzó la pandemia, mientras que la ciudad de Santa Fe registra 44 jornadas sin casos (tiene un total de 37).



EN RAFAELA

Mientras tanto, luego de cumplirse un mes sin nuevos infectados, nuestra ciudad estiró ayer la racha a 31 días consecutivos del último hisopado positivo (se confirmaron 21 hasta el momento), recordando que el último se dio el pasado 21 de abril (hay 22 en el Departamento Castellanos, siendo el restante el del ciudadano de Maria Juana).

Igualmente, la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia comunica aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche se reportaron 6 en Rafaela, 1 en Plaza Clucellas y 2 en Frontera). Por tal motivo, es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.Las medidas preventivas se convierten, en esta instancia, en la mejor alternativa para protegernos.



SANTAFESINOS VARADOS

Desde este viernes y hasta el 5 de junio, fecha hasta la cual se informaron los vuelos confirmados de repatriación, el gobierno provincial asistirá a los 341 ciudadanos santafesinos que se encuentran fuera del país, quienes, al regresar, deberán cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días, en el marco de la pandemia del COVID-19.

La secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional de la provincia, Julieta De San Félix, afirmó que “todavía hay 341 personas a la espera de poder regresar desde distintos lugares del mundo. La mayoría están en Miami y España, pero también en otros países de Europa y de Asia. Ayer arribaron dos vuelos procedentes de Bangkok (Tailandia) y uno de Doha (Qatar), con varios comprovincianos. De a poco se va normalizando la situación”, explicó.

“Al comienzo de la cuarentena se enviaron distintos vuelos humanitarios sin costos, sobre todo a países de América del Sur, a través de la Fuerza Aérea. Actualmente se realizan vuelos comerciales y se prioriza a las personas que están en situación de riesgo -embarazadas, mayores de 65 años, cardíacos y familias con niños- como así también a aquellas que ya tenían pasajes con las compañías que están siendo habilitadas para regresar. Es importante destacar que no solamente están llegando vuelos de Aerolíneas Argentinas sino, también, como sucederá en los próximos días, a través de Air France, Iberia, Alitalia, Eastern Air Lines y Delta”, ejemplificó la funcionaria.

En ese marco, De San Félix consignó que “los vuelos que están viniendo de EE.UU. proceden de Miami” y que “para el día 30 se habilitó un vuelo por la aerolínea Delta, desde Atlanta, que permitirá que venga gente desde otros lugares y que no les resulte tan costoso tener que ir hasta Miami para después embarcarse hacia Ezeiza y, posteriormente, a Santa Fe”.

“Desde el comienzo de la cuarentena, se contactaron con Secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional de la provincia, 880 santafesinos que querían regresar, de los cuales 529, es decir un 60 %, ya están de vuelta. Y hasta el 5 de junio se han habilitado 21 vuelos por lo tanto sabemos que, en los próximos días, van a llegar la mayoría”, destacó De San Félix. Asimismo, aseguró que “hay un control muy estricto por parte de la provincia, respecto de la cuarentena y del seguimiento de los casos que vienen del exterior El Ministerio de Salud “monitorea el estado en el que arriban los viajeros, de donde vienen. Al emprender el regreso, se les mide la temperatura corporal y se les hace completar una declaración jurada en la que deben manifestar que no presentan signos del COVID-19. Y al llegar a la provincia, se les vuelve a tomar la fiebre y, una vez que están en cuarentena, se les hace un seguimiento del estado de salud”.

“El estado de salud de los santafesinos que tienen que regresar es informado diariamente por la Dirección Nacional de Migraciones, en tiempo real, a la Secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional de la provincia, la cual deriva esa información a las áreas de Seguridad y de Salud. Al arribar los ciudadanos a la provincia, son acompañados durante 14 días, a través de operativos presenciales o por vía telefónica, para fiscalizar su cuarentena”, finalizó De San Félix.