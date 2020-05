En junio podrían reabrir playas y hoteles en Miami Editorial 23 de mayo de 2020 Redacción Por La fecha programada tendría lugar unas dos semanas después que las tiendas, los museos y peluquerías y salones de belleza reabrieron sus puertas en Miami Beach.

En un comunicado, el condado de Miami-Dade avisó que el alcalde, Carlos Giménez, se había reunido virtualmente con los alcaldes y gerentes de las ciudades costeras del condado y que acordaron que el primero de junio será la fecha objetivo para la reapertura de las playas y los hoteles.

El comunicado indicó que los gerentes de las ciudades se reunirían con el personal del condado y los expertos médicos durante este fin de semana "para crear las reglas que serán necesarias para la reapertura segura de las playas y la expansión del alojamiento en hoteles".

El mismo grupo se reunirá nuevamente con el alcalde Giménez el martes de la semana que viene para repasar el plan propuesto.

Horas antes del anuncio del alcalde, la comisión de Miami Beach votó a favor de reabrir las playas y hoteles a partir del primero de junio, esto era lo que esperaba el alcalde Giménez, según su par de Miami Beach.

La fecha programada tendría lugar unas dos semanas después que las tiendas, los museos y peluquerías y salones de belleza reabrieron sus puertas en Miami Beach y otras ciudades del condado el pasado miércoles, en tanto que la ciudad planea volver a abrir los restaurantes el próximo miércoles.

Después que el comisionado David Richardson propuso una resolución donde le pedía al condado Miami-Dade reabrir las playas, el alcalde, Dan Gelber, dijo que no era necesario el documento.

"El condado está esperando por nosotros; no tenemos que decirle nada. Nos esperan", dijo Gelber.

La cuestión es que residentes y visitantes tendrán que esperar hasta después del fin de semana por el "Día de Recordación" para poder disfrutar del agua y del sol.

"Tenemos que tener listas algunas medidas de protección, ya que hay una tensión natural entre la muchedumbre y el distanciamiento social; hoy, nadie sabe cómo puede uno manejar algo así en medio de una pandemia", señalaron en un comunicado las autoridades sanitarias de Miami Beach.

A los bañistas probablemente se les pedirá que mantengan el distanciamiento social y eviten formar grupos numerosos, aunque no se cree que se exija el uso de mascarillas.

Sin embargo, no todos los residentes se sienten cómodos con la reapertura de las playas y hoteles, a pesar que se mejoran los métodos para detectar el coronavirus en Miami-Dade.

Mientras los alcaldes y los administradores de los condados tienen la autoridad para clausurar las playas, las ciudades hoy tienen el poder para posponer la reapertura, ya que pueden emitir órdenes más estrictas que el condado.

Todos reconocen, el papel de Miami Beach como líder para permitirle a los residentes volver a la arena. Pero también se dejó en claro que no se pueden abrir solo un par de playas, porque eso agrabaría el problema, ya que todo el mundo abarrotaría esos dos lugares.

Los alcaldes de las ciudades costeras de Miami-Dade tratarán de llegar a un consenso en el plan de reapertura. Miami Beach es el indiscutido líder en este plan y así lo reconocen a lo largo y lo ancho de La Florida.

Hoy, si bien los gobernantes parecen estar muy satisfecho con reabrir el primero de junio las playas, se sostiene que hacen falta más discusiones para poner en práctica de forma más efectiva el distanciamiento social.

Los propietarios de hoteles y alojamientos, sostienen que sería oportuno reabrir la actividad turística en la fecha indicada, porque mientras más se espere, más crecerá la demanda y ello podría generar mayores dificultades.

Después que la crisis por el coronavirus se aceleró en marzo, las autoridades locales prepararon distintas reglas y estrategias para evitar que los bañistas estén muy cerca unos de otros, algo que será indispensable respetar en el momento que se decida la reapertura de las playas.

Al margen de los deseos, hay quienes reconocen que Miami Beach no estaría preparada el primer día de junio para recibir a los turistas, en especial los hoteles y restaurantes.

Ese problema, obviamente, no lo tendrán los residentes, quienes dispondrán de la posibilidad de concurrir a las playas, disfrutar del sol y regresar a sus hogares.

Por su parte, las playas del condado de Broward abrirán ya el próximo martes, 26 de mayo, según le confirmó un portavoz del condado al Miami Herald. La orden indicará que las personas se podrán meter en el agua, pero no deberán tomar sol en la arena.

Además, ese mismo día se reabrirán los gimnasios y los hoteles, pero en ambos casos, aplicándose restricciones.