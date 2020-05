Tildaron de "mentiroso" al presidente Fernández Nacionales 23 de mayo de 2020 Redacción Por REPLICA DE LEGISLADORES TUCUMANOS

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Los legisladores nacionales José Cano y Silvia Elías de Pérez, por Tucumán, acusaron al presidente Alberto Fernández de "mentirle a la gente" por haber criticado a la gestión anterior durante la inauguración de una obra que, según afirmaron, había sido terminada por el gobierno de Mauricio Macri.

El diputado y la senadora de Juntos por el Cambio se refirieron a la visita que realizó Fernández el jueves a Tucumán, donde aseguró que la ex presidenta Cristina Kirchner había finalizado en 2015 la planta depuradora de residuos cloacales de Las Talitas y afirmó que la gestión anterior "no la puso en marcha".

En este sentido, Cano señaló: "El Presidente vino a Tucumán a poner en valor una obra que la hicimos nosotros. Hay cuestiones sobre las que se puede discutir y son miradas sobre la política, pero hay cuestiones objetivas sobre las que no hay mucho para discutir".

"Hay que dejar de mentir. Es malo que el Presidente le mienta a la gente, que vaya a una obra y diga que Macri la había paralizado cuando nosotros la habíamos terminado", remarcó el diputado.

En declaraciones radiales, Cano aseguró que la planta que visitó el Presidente "estaba en una ejecución del 20%" cuando Macri asumió en 2015 y sostuvo que "se invirtieron más de 800 millones de pesos y se terminó en 2018, pero por cuestiones políticas la provincia se negó a recibir la obra".

Por su parte, Elías de Pérez sostuvo a través de Twitter que "es difícil entender para qué el Presidente decide romper la cuarentena, viajar hasta una provincia y mentirle a toda la población".

"Los datos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento desmienten categóricamente a Alberto Fernández. La única razón por la cual la obra no se puso en funcionamiento en 2019 fue porque el gobernador Manzur (Juan) no quiso", subrayó la senadora.