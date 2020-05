Un mes sin casos en Rafaela Locales 22 de mayo de 2020 Redacción Por Ayer se cumplieron 30 días consecutivos sin casos en nuestra ciudad. Rosario sumó 3 más y el total de contagios en el territorio es de 254.

A diferencia de lo que sucede en el sur provincial y en provincias vecinas, la buena noticia para los rafaelinos es que este jueves, nuestra ciudad, precisamente, cumplió su primer mes sin nuevos contagios. Es que el último ciudadano infectado se registró el pasado 21 de abril, con lo cual Rafaela ya suma 30 días consecutivos sin casos positivos de coronavirus, lo que habla a las claras que las medidas sanitarias dispuestas por los organismos locales, provinciales y nacionales se están cumpliendo de buena manera por gran parte de la población. No obstante, la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia comunica que a pesar de que no se están reportando nuevos hisopados positivos, aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (el reporte de anoche notificó 4 en Rafaela y 1 en María Juana).

Por tal motivo, se recuerda que es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía. Las medidas preventivas se convierten, en esta instancia, en la mejor alternativa para protegernos. Por ello, se debe evitar salir de no ser necesario, y hacerlo con barbijo o tapaboca; conservar la distancia interpersonal de metro y medio a dos metros e higienizar nuestras manos con agua y jabón o alcohol, evitando llevarlas a la cara. "Lo estamos haciendo bien. Sigamos cuidándonos cada uno, que así nos cuidamos entre todos", recalca el organismo. Cabe mencionar que en el Departamento Castellanos se confirmaron hasta el día de la fecha 22 casos de COVID-19, 21 de pacientes rafaelinos y el restante de un habitante de la localidad mariajuanense.



3 MAS EN ROSARIO

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Provincia dio a conocer anoche que este jueves se sumaron 3 nuevos casos positivos de coronavirus en Rosario, siendo ahora el total de infectados desde el comienzo de la pandemia en la bota santafesina de 254. Los afectados tienen nexo epidemiológico con los contagiados el fin de semana pasado, que mantuvieron un contacto estrecho con un hombre que había viajado por trabajo a la provincia de Buenos Aires. Con estos datos, la ciudad del sur provincial lleva un acumulado de 108 casos en total desde el comienzo de la circulación del virus, mientras que en la ciudad de Santa Fe van 43 días sin ningún registro de pacientes por Covid-19.

De esos casos, 248 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza). Hasta la fecha se registran un total de tres fallecidos para la provincia, en tanto que el otro dato positivo es que ya no hay internados de terapia intensiva de acuerdo a lo informado por Carolina Cudós, directora provincial de epidemiología. Este último paciente, de Venado Tuerto, fue dado de alta tras 52 días de internación. De los casos atendidos y estudiados en la provincia, hay un total de 212 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta). Por último, en la provincia se registraron 7.554 notificaciones de las cuales 7.094 fueron descartadas y 206 continúan en estudio.