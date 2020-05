Se aprobó la prórroga por 60 días de la emergencia sanitaria Locales 22 de mayo de 2020 Redacción Por En una sesión que se realizó a través de la plataforma Zoom, el Concejo aprobó con algunas reformas, la prórroga por 60 días de la emergencia sanitaria en la ciudad para continuar entregándole herramientas al Ejecutivo en medio de la pandemia por COVID-19.

Ayer por la mañana se concretó la sesión ordinaria del Concejo Municipal de manera virtual, donde los concejales trataron sobre tablas el proyecto para extender por otros 60 días la Emergencia Sanitaria. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y fue el único tema abordado.

Jorge Muriel fue quien pidió tratar el proyecto de Ordenanza sobre tablas y al hacer uso de la palabra, señaló que de esta manera se le vuelven a brindar herramientas al Ejecutivo para hacer enfrentar la pandemia de coronavirus.

En tanto el edil de Cambiemos Leonardo Viotti presentó una moción para que, al vencerse ésta prórroga, la misma pueda ser renovada nuevamente por el voto del Concejo y no por un Decreto como el proyecto original del proyecto establecía.

“Mi propuesta apuntó a que lo acordado inicialmente era extenderlo por 60 días más, y cuando estemos cerca de cumplir esos 60 días teníamos que volver a discutirlo en el Concejo y evaluar entre todos una nueva prórroga en base a la situación en la que nos encontremos. La redacción que se había leído dejaba abierta la posibilidad a que se extendiera otros 60 días más, más allá de la extensión que estábamos votando... lo que habría permitido que el intendente lo hiciera por Decreto sin discusión en el Concejo. Mi propuesta fue eliminar esa posibilidad para que si o si la discusión y la decisión pase por el Concejo” manifestó Viotti.

Por su parte el justicialista Juan Senn, indicó que “es una herramienta muy importante que le damos al Ejecutivo para que pueda atender las principales demandas a la que esta situación nos viene llevando. Las contrataciones y el proceso de compra cambio mucho, no solo desde lo estatal, sino también desde lo privado, y nosotros nos vemos en la obligación de generar propuestas para que esos cambios no se transformen en más trámites burocráticos que demoren las gestiones”. Y agregó: “para todo ello, desde el Concejo hay dos concejales de la oposición que controlan el proceso llevado adelante por el municipio. Cabe destacar que en todo este tiempo las dos concejales que participan en dicha instancia nos han transmitido que todo se viene desarrollando con absoluta normalidad”, concluyó Senn.



SEMANA MUNDIAL DEL PARTO

HUMANIZADO Y RESPETADO

Por otra parte y antes de tratar la emergencia sanitaria, la radical Alejandra Sagardoy pidió la palabra para recordar que “del 17 al 23 de mayo se conmemora la Semana Mundial del Parto Humanizado y Respetado, y todos los año se promueve un lema diferente siendo el de este año “Mi decisión debe ser respetada”. Esto se comenzó a celebrar desde el 2004 impulsado por la Asociación Francesa por un parto respetado, donde se busca generar conciencia para que los nacimientos vuelvan a ser un proceso natural donde realmente se respeten los derechos de la mujer y del recién nacido. Aquí en la Argentina contamos con la ley de parto humanizado que es la N° 25.929 que fue sancionada en el 2004 y reglamentada en 2015”, expuso la edil.

Además explicó que “esta ley garantiza el derecho al parto natural donde se respeten las necesidades emocionales de la mujer, los tiempos fisiológicos y psicológicos del parto, el derecho a la intimidad, el derecho a la información sobre los diferentes métodos alternativos que hay y que también se respeten las pautas culturales, étnicas y religiosas. A su vez que se considere el acompañamiento del padre o de quien elija la mujer en el proceso de trabajo de parto, parto en sí y post parto”, señaló.

Sagardoy planteó que “si bien esta ley ha tenido avances en cuanto a los actores involucrados, se necesita reforzar y difundir los aspectos centrales de esta ley. Nosotros que hablamos tanto de empoderar a las mujeres, una de las mejores formas de hacerlo es a través del conocimiento y la información, porque es de esa manera que va a poder defenderse a ella y al recién nacido”.