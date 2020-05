El Municipio suma herramientas Locales 22 de mayo de 2020 Redacción Por "La compra de este nuevo topador llevó mucho tiempo. Es una herramienta fundamental para poder hacer el trabajo final de cobertura de las celdas y de esa forma tener ordenado y prolijo el relleno", afirmó el intendente rafaelino.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ADQUISICION. Castellano y Caruso observaron el funcionamiento del nuevo topador.

El intendente Luis Castellano visitó el Complejo Ambiental para ver en funcionamiento el nuevo topador adquirido recientemente por el Municipio para desempeñar tareas en las celdas del Relleno Sanitario. Se trata de un elemento tecnológico de última generación destinado a las tareas que se desarrollan en el Complejo Ambiental (principalmente en el Relleno Sanitario). La adquisición conlleva un beneficio ambiental y de seguridad en las actividades diarias que se desarrollan para la gestión integral de residuos. El mandatario estuvo acompañado por la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, y la directora del Complejo Ambiental, Claudia Isaurralde.



HERRAMIENTA FUNDAMENTAL

Al respecto, Luis Castellano dijo que "la compra de este nuevo topador llevó mucho tiempo. Es una herramienta fundamental para poder hacer el trabajo final de cobertura de las celdas y de esa forma tener ordenado y prolijo el relleno". "Hay que reconocer la labor no solo del actual equipo que encabeza María Paz Caruso junto a Claudia Isaurralde y el resto de los integrantes del grupo sino también del exsecretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, porque participó del proceso de compra del topador que resulta una herramienta clave para este lugar", señaló el Intendente. "Me alegra por el avance que venimos teniendo en un tema ambiental que no solo hace al presente sino también al futuro de nuestra ciudad. Rafaela es un ejemplo en ese sentido y, de hecho, recibimos a otros municipios que vienen a ver nuestra organización", expresó el mandatario.



SEGUIR CRECIENDO

Por su parte, María Paz Caruso, manifestó que "en las celdas ingresan todos los residuos biodegradables y no recuperables que se generan en los hogares e industrias de la ciudad. Esta maquinaria es una pieza fundamental para que funcione correctamente un relleno sanitario, ya que de manera diaria y continua va acondicionando este espacio y los residuos que se entierran. En este proceso se incluye la impermeabilización del suelo que hace que sea sustentable desde el punto de vista ambiental".

La funcionaria agregó que "esta inversión del Estado nos ayuda a seguir creciendo y sumando tecnología en lo que respecta a la gestión integral de residuos, que no solamente tiene que ver con el gran esfuerzo que hace el vecino y las cooperativas separando y recuperando, sino también con la correcta disposición final de los residuos que no pueden volver a la industria del reciclado".



OPERADORES CAPACITADOS

A su tiempo, Claudia Isaurralde expresó que "es una herramienta sumamente importante que aporta nivel tecnológico e innovación. Este equipo implica orden y trabajo en este espacio físico al que llegan todos los residuos de la ciudad. Además genera posibilidades de crecimiento para los operadores municipales que se capacitaron en Rosario con profesionales del área para poder llevar adelante el manejo de la máquina".



ESFUERZO Y GESTION

El exsecretario de Servicios y Espacios Públicos del Municipio, Daniel Ricotti, fue que desde su cartera inicio el proceso de incorporación del nuevo topador. En referencia a ello, expresó que "el cuidado del medio ambiente es una política de Estado en la ciudad de Rafaela. Y el Complejo Ambiental es un engranaje fundamental para el desarrollo sustentable a través de un Plan de Economía Circular". "La inversión constante en equipamiento ejecutada por el intendente Luis Castellano hace posible una tarea eficiente. La adquisición de este nuevo topador de alta tecnología y confiabilidad permiten mejorar rendimientos y calidad en el trabajo", mencionó. "Para poder concretar su llegada tuvimos que superar innumerables inconvenientes pero que, con esfuerzo y gestión, la ciudad hoy cuenta con una herramienta indispensable para la disposición final de residuos", finalizó.



MAYOR SEGURIDAD

Finalmente, Omar Gorosito, uno de empleados municipales que se capacitaron para el manejo de la máquina, comentó que "nosotros tenemos que ocuparnos de la correcta cobertura y aplanamiento del piso y este nuevo equipo permite ir empujando y rompiendo la basura, compactando, quebrando materiales duros y liberando el espacio para recibir más residuos, entre otras funciones". Agregó: "En relación al trabajo esta maquinaria brinda mayor seguridad y efectividad en la tarea cotidiana, logrando un mayor rendimiento en las 12 horas diarias de trabajo que se realizan con el topador".



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

El D6T Track-Type Tractor es un equipo con de alto rendimiento y fiabilidad que utiliza tecnologías innovadoras integradas. Es un equipo que gracias a su potencia, características y componentes, facilita el trabajo del operador sobre el terreno. Tiene un diseño seguro y ergonómico que reduce el ruido y la vibración durante las tareas. Sumado a la excelente visibilidad alrededor de la máquina, mejora la eficiencia en las tareas. El modelo funciona con un motor Cat C9 con Tecnología ACERT que ofrece resultados de productividad probados. Posee además controles precisos que optimizan la potencia y la eficiencia del combustible mientras reduce las emisiones en el ambiente.