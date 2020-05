Aprobaron la adhesión al envío de boletas digitales para las tasas Región 22 de mayo de 2020 Redacción Por Así lo aprobó el Concejo Municipal en su última Sesión Ordinaria. El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gestión, deberá ahora definir las acciones necesarias para que aquellos vecinos que así lo deseen puedan adherirse al nuevo mecanismo. Quienes no expresen su voluntad de acoplarse al sistema, seguirán recibiendo las boletas impresas.

FOTO PRENSA CONCEJO// SESION ORDINARIA// Los ediles durante el encuentro de ayer por la mañana.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como anunciáramos, ayer, el Cuerpo Deliberativo sunchalense llevó adelante una nueva sesión ordinaria.

En la oportunidad tuvo despacho favorable un proyecto de Ordenanza elaborado por Leandro Lamberti el que Habilita a la Municipalidad de Sunchales a la remisión digital o electrónica de las boletas de tasas municipales.

El proyecto fue fundamentado por su autor y el Concejo en pleno autorizó a la Municipalidad a disponer la adhesión de los contribuyentes de Tasas Urbanas, Rurales y Suburbanas al envío digital de las respectivas boletas de pago, a través de los medios electrónicos que defina la Secretaría de Gestión, área que se constituirá en la Autoridad de Aplicación.

Desde dicha Secretaría se deberán definir las acciones necesarias para lograr la adhesión al sistema referido y el Ejecutivo Municipal podrá reglamentar todos aquellos aspectos que no se encuentran contenidos en la nueva normativa.

Leandro Lamberti, destacó entre los fundamentos de su presentación los múltiples beneficios generales que esta nueva posibilidad aporta y aquellas cuestiones específicas relacionadas con la situación de emergencia sanitaria.

“Es importante remarcar que se trata de un mecanismo optativo y no definitivo para toda la ciudadanía, ya que aquellos que lo deseen y lo expresen fehacientemente son quienes recibirán sus boletas vía correo electrónico específicamente, aunque ya dejamos establecido en la Ordenanza que pueden existir en el futuro otras alternativas, en virtud de los cambios que vaya registrando la tecnología. Pero queda claro que las personas que así lo deseen seguirán recibiendo en sus casas las boletas impresas”, afirmó el edil Lamberti.

En cuanto a los beneficios generales de esta herramienta, se hace referencia al cuidado del medio ambiente, dado que al no usar papel se evita no solo la tala de árboles, sino también se ahorra en la cantidad de agua necesaria para transformar esa madera en papel.

Además, se reducen los costos del Estado Municipal relacionados a la impresión, compra de papel y mensajería, sumado a que se optimiza la inmediatez y la eficacia al mejorarse los tiempos de entrega de la documentación. Asimismo, esto refuerza la consolidación de los mecanismos de comunicación con la comunidad, brindando soluciones a cada una de sus necesidades y haciendo uso de las innovaciones tecnológicas para facilitar trámites.



Aspectos establecidos en otros artículos de la nueva Ordenanza:

-Se entiende a este sistema como rápido, económico, práctico, confidencial y ecológico.

-Se determina que la Autoridad de Aplicación definirá las acciones necesarias para lograr la adhesión de los contribuyentes al sistema referido, las que deberán encuadrarse en lo dispuesto por normativas superiores relacionadas a la temática, especialmente a las dispuestas por Defensa al Consumidor.

-La Autoridad de Aplicación podrá incorporar a este sistema de boleta digital otros tributos que ya existen en el ámbito del Municipio, o los que podrían surgir en el futuro.

-También podrá reglamentar otros aspectos no especificados o que aparezcan luego de la implementación del mismo, ya sea por su operatividad, o por la utilización de nuevas tecnologías.