Proyectan recategorizar la Comuna Región 22 de mayo de 2020 Redacción Por Se presentó en la Cámara de Senadores de la Provincia un Proyecto de Ley, autoría del senador Alcides Calvo, por medio del cual se dispone que la Comisión Comunal de Susana, Dpto. Castellanos, quede constituida por cinco (5) miembros titulares y (5) miembros suplentes, en el marco del inc. b) del art. 3 de la Ley Nº 2.439 “Orgánica de Comunas”. Asimismo, se propicia que el Poder Ejecutivo debe aplicar lo dispuesto en la primera convocatoria a elecciones ordinarias que realice a efectos de ampliar el número de miembros de la Comisión Comunal de Susana.

FOTO PRENSA AC// EDIFICIO COMUNAL// Un proyecto de Ley elaborado por el senador Alcides Calvo propone recategorizar la Comuna local.

SUSANA. - Cabe destacar que en la actualidad la Comisión Comunal está conformada por tres miembros titulares e igual número de suplentes, al no alcanzar una población de 1.500 habitantes según el último censo 2.010.

De acuerdo a información obtenida del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), la localidad tiene una proyección estimada de población al presente año 2.020 de 1.531 habitantes.

La fundamentación del proyecto pasa por la proyección censal del organismo oficial que da a la localidad - para este año - superando los 1.500 habitantes, y tiene por objeto lograr la recategorización de dicha Comuna a cinco (5) miembros, tanto titulares como suplentes.

Por ello, señala el Senador Calvo, “creí oportuno poner en consideración el proyecto a los fines lograr la recategorización de dicha Comuna a cinco (5) miembros, tanto titulares como suplentes, avalado por la proyección poblacional realizada por el IPEC”, en lugar de tres (3) miembros como se constituye en la actualidad

La ley N° 2.439 “Orgánica de Comunas” establece en su art. 3° que las Comisiones Comunales se compondrán: a) De tres miembros titulares e igual número de suplentes, cuando las villas no hayan alcanzado una población de mil quinientos habitantes. b) De cinco miembros titulares e igual número de suplentes, cuando las villas hayan alcanzado una población de mil quinientos habitantes en su ejido urbano. Cuando las Comisiones se constituyan con cinco miembros, se elegirán cuatro por mayoría y uno por la minoría y cuando fueren de tres miembros, dos por la mayoría y uno por la minoría.

Como antecedente inmediato el Senador cita la Ley N° 13.825, que surge de un proyecto también de su autoría, sancionada por la Cámara de Diputados en fecha 29 de noviembre de 2.018, por medio de la cual se dispone que la Comisión Comunal de Bella Italia, Dpto. Castellanos, quede constituida por cinco (5) miembros titulares y (5) miembros suplentes, en el marco del inc. b) del art. 3 de la Ley Nº 2.439 "Orgánica de Comunas".

Explica Calvo que “en los últimos años se observa un crecimiento importante de la población, por el desarrollo propio de la localidad, basada en su actividad económica y su cercanía con la ciudad de Rafaela, de la cual dista 18 Km. Es de esperar que este importante proyecto cuente con el acompañamiento de mis pares”.