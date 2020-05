TC en Rafaela: los ganadores, desde Marcilla hasta Canapino

El próximo lunes 25 de mayo se cumplirán 101 años de la primera competencia automovilística organizada por Atlético de Rafaela.

Esa lejana fecha marcó el comienzo de una historia que se sigue escribiendo y que seguramente tendrá muchos capítulos por delante en el autódromo "Ciudad de Rafaela", el escenario que se inauguró el 2 de agosto de 1953, con el triunfo del piloto más exitoso en la categoría más popular: Juan Gálvez.

Ganador de nuevo títulos y 56 carreras en el Turismo Carretera, el recordado "Juancito" figura en el cuadro de honor, como vencedor de una de las carreras que se destacan nítidamente en este repaso histórico que les proponemos.

Pero antes, el juninense Eusebio Marcilla, se había adjudicado las "12 Horas de Rafaela", el 12 de enero de 1941.

Entre la victoria del "Caballero del Camino" en un trazado cerrado y la obtenida por el dueño de todos los récords en el TC, pasaron más de doce años.

Luego de otras dos pruebas consecutivas en el flamante escenario ubicado en su actual emplazamiento, hubo que esperar once años para que Angel Rienzi logre imponerse en la primera visita de la categoría al pavimento, el 23 de agosto de 1966.

Se corrió sucesivamente en 1967 -con el dominio contundente de los Torino de Eduardo Copello (el ganador), Héctor Gradassi y el rafaelino Jorge Ternengo- y en 1968, con dos presentaciones.

El paréntesis fue más extenso a partir de ese momento, porque recién volvió la especial en 1987, con la celebración de Roberto Mouras, el 7 de junio, cuando se utilizaron por primera vez las chicanas.

Rafaela no volvió a figurar en el calendario hasta el 11 de julio de 1993, fecha en la que venció Fabián Acuña, el único piloto que logró hacer en nada menos que tres ocasiones y con dos marcas diferentes.

Desde entonces y con excepción de los años 1998 y 2006, se llevaron adelante todas las final de Turismo Carretera en Rafaela.

El viernes 31 de julio de 1998, perdieron la vida en un accidente el piloto Raúl Petrich y su circunstancial acompañante Oscar Lofeudo, por lo que se decidió la suspensión del resto de la actividad que se anunciaba para ese fin de semana; en tanto que el domingo 16 de julio de 2006, solamente se pudieron desarrollar las series, pero se canceló la final, a raíz del fallecimiento en el TC Pista de Gabriel Miller, copiloto de Alberto Noya, quien murió el miércoles 19 de ese mes a raíz de las graves heridas recibidas.



LOS GANADORES

El cuadro de honor, integrado por los pilotos que lograron ganar en las pruebas de Turismo Carretera que se disputaron en Rafaela, es el que proporcionamos en el siguiente resumen:

12 de enero de 1941 (1): Eusebio Marcilla (Chevrolet), a 126,597 Km/h.

2 de agosto de 1953: Juan Gálvez (Ford V8), a 143,094 Km/h.

1 de agosto de 1954: Pablo Birger (Ford V8), a 158,104 Km/h.

7 de agosto de 1955: Juan Gálvez (Ford V8), a 158,852 Km/h.

23 de agosto de 1966: Angel Rienzi (Ford F-100), a 182,544 Km/h.

7 de mayo de 1967: Eduardo Copello (Torino), a 192,740 Km/h.

19 de mayo de 1968: Rodolfo De Alzaga (Torino), a 198,195 Km/h.

3 de noviembre de 1968: Carlos Marincovich (Chevy III), a 212,763 Km/h.

7 de junio de 1987: Roberto Mouras (Chevy), a 181,208 Km/h.

11 de julio de 1993: Fabián Acuña (Falcon), a 181,860 Km/h.

5 de junio de 1994: Fernando Iglesias (Chevy), a 184,052 Km/h.

13 de agosto de 1995 (2): Juan María Traverso - Miguel Angel Guerra (Chevy), a 172,939 Km/h.

2 de junio de 1996: Rubén Luis Di Palma (Chevy), a 195,560 Km/h.

20 de julio de 1997: Fabián Acuña (Chevy), a 165,309 Km/h.

26 de setiembre de 1999: Fabián Acuña (Chevy), a 140,612 Km/h.

30 de abril de 2000: Marcos Di Palma (Chevy), a 161,434 Km/h.

8 de octubre de 2000: José Luis Di Palma (Chevy), a 192,221 Km/h.

1 de julio de 2001: Roberto Urretavizcaya (Falcon), a 199,366 Km/h.

25 de agosto de 2002: Diego Aventín (Falcon), a 176,586 Km/h.

24 de agosto de 2003: Guillermo Ortelli (Chevy), a 205,487 Km/h.

5 de setiembre de 2004: Ernesto Bessone (Dodge), a 154,571 Km/h.

12 de junio de 2005: Guillermo Ortelli (Chevy), a 201,579 Km/h.

16 de julio de 2006 (3): final suspendida.

29 de julio de 2007: Matías Rossi (Chevy), a 156,892 Km/h.

13 de julio de 2008: Emanuel Moriatis (Falcon), a 195,573 Km/h.

24 de mayo de 2009: Norberto Fontana (Dodge), a 190,157 Km/h.

23 de mayo de 2010: Jonatan Castellano (Dodge), a 186,587 Km/h.

3 de julio de 2011: Juan Marcos Angelini (Dodge), a 201,582 Km/h.

8 de julio de 2012: Matías Rossi (Chevy), a 192,548 Km/h.

30 de junio de 2013: José María López (Dodge), a 176,259 Km/h.

31 de agosto de 2014: Christian Ledesma (Chevy), a 172,285 Km/h.

6 de septiembre de 2015: Omar Martínez (Falcon), a 178,421 Km/h.

14 de agosto de 2016 (4): Mariano Werner (Falcon), a 158,094 Km/h.

8 de octubre de 2017: Emiliano Spataro (Torino), a 171,534 Km/h.

29 de julio de 2018: Mauricio Lambiris (Falcon), a 167,334 Km/h.

26 de mayo de 2019 (5): José Manuel Urcera (Chevy), a 137,449 Km/h.

8 de septiembre de 2019: Agustín Canapino (Chevy), a 167,462 Km/h.



Referencias: (1) Se disputó en un trazado carretero, a diferencia de todas las restantes, que se llevaron a cabo en el autódromo "Ciudad de Rafaela", aunque utilizándose distintas variantes. (2) La competencia estuvo reservada a dos pilotos. (3) No se largó la final a raíz de un accidente registrado en el TC Pista. (4) Primera edición de "La Carrera del Millón". (5) Primera edición de "La Carrera de los Millones".