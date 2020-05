Un mes de trabajo ininterrumpido Locales 22 de mayo de 2020 Redacción Por BRIGADA SANITARIA

Hace un mes que la Brigada Sanitaria se encuentra recorriendo la ciudad para capacitar, cuidar y acompañar a los vecinos y vecinas, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y por dengue. Cabe aclarar que el objetivo de las acciones no es sancionar sino que busca facilitar la comprensión de los protocolos de cuidado, concientizar y educar.

La coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo, expresó que "el 20 de abril comenzó a circular por las calles de la ciudad, un nuevo dispositivo que el Intendente formó con el nombre de Brigada Sanitaria".

Andreo expuso que: "Comenzamos a circular por diversos sectores de la ciudad, con colectivos que forman parte de la flota del Transporte Urbano y un grupo de trabajadores que, al día de hoy, está formado por el personal del Departamento de Transporte Público del Municipio, con un total de más de 35 personas, que antes de la pandemia brindaban sus servicios como choferes de minibuses, inspectores y administrativos del sistema SUBE".

A partir de las acciones de la Brigada, "la recepción del ciudadano es muy buena, nos esperan para poder entablar este diálogo y el mismo comerciante, espera nuestra validación para poder sentirse acompañado y seguro que lo que están aplicando como medidas preventivas son las correctas", amplió la funcionaria.



LABOR MULTIDISCIPLINARIA

La Brigada realizó hasta el momento 168 actas de verificación de protocolos en conjunto con la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe.

Frente a esto, Andreo contó que "cuando el Ministerio aprueba los protocolos de los comercios, es derivado a la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, y nosotros hacemos el último paso de este circuito, que se trata de la verificación del protocolo".

La coordinadora expresó que la Brigada "tomó un rol muy importante en el acompañamiento y asesoramiento a los comercios mayoristas y minoristas exceptuados de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y ésto garantiza la cercanía del Estado con los comerciantes que están transitando este complejo proceso de cambio".



VALOR DESTACADO: LOS

Y LAS BRIGADISTAS

La coordinadora Gestión Territorial y Transporte, dijo que es fundamental "volver a poner en valor el grupo humano que tenemos, reconocer el cambio de roles que tiene este grupo de personas, que forman parte del Departamento de Transporte diariamente, y hoy están cumpliendo un rol social frente a una pandemia mundial".

Mónica Andreo manifestó que "choferes, mecánicos, inspectores y administrativos del área de Transporte, hoy asumen un rol de brigadistas y son esas personas que encontramos en las calles acompañando y educando a la ciudadanía".



MEDIDAS PREVENTIVAS

Vale destacar la importancia de continuar con los recaudos necesarios y las medidas preventivas llevadas adelante hasta el momento, en el marco de la emergencia sanitaria, poniendo especial atención en que cada rafaelino y rafaelina respete el distanciamiento social adecuado, las normas de salubridad y el uso obligatorio del barbijo. Frente a esto, Andreo expuso que "debemos continuar con las medidas de prevención y no retroceder; insistimos en respetar el distanciamiento social, el uso de barbijo y el lavado de manos, hoy más que nunca, ya que tenemos provincias limítrofes donde tuvieron que retornar a fases anteriores de la cuarentena, y no quisiéramos que nos pase lo mismo".

Finalizó diciendo que "debemos ser conscientes de la situación, y seguir trabajando en equipo". Para recibir información, realizar consultas o expresar dudas puntuales en el marco de pandemia, es posible comunicarse con la línea telefónica gratuita 147 "Rafaela Responde", con atención personalizada de lunes a sábado de 8 a 20 horas.

Asimismo, en la franja horaria restante, se activará un contestador automático que acumula los mensajes hasta el ingreso del personal, que luego derivará cada caso al área correspondiente de manera inmediata.