Castellano, con Perotti y Suárez Locales 22 de mayo de 2020 Redacción Por El intendente fue parte de la actividad de la Red de Acción Política referente al ciclo de actividades virtuales que se llevan a cabo con el objetivo de analizar y reflexionar sobre diversas dimensiones del contexto actual.

FOTO COMUNICACION SOCIALES CHARLA VIRTUAL. El intendente dialogando con los gobernadores de Santa Fe y Mendoza.

El intendente Luis Castellano participó, en la tarde del jueves, de una videoconferencia organizada por la Red de Acción Política (RAP). En la misma fueron oradores los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Mendoza, Rodolfo Suárez. Este seminario, que se enmarca en los desafíos de gobernar una provincia en el marco de la pandemia por Covid-19, pertenece al ciclo de actividades virtuales que está llevando a cabo RAP con el objetivo de analizar y reflexionar sobre diversas dimensiones del contexto actual. “Es muy importante escucharlos en cuanto a la situación sanitaria, económica y la relación con los municipios”, explicó Castellano al finalizar la videoconferencia con los gobernadores. Al mismo tiempo, aseguró que “hemos mantenido una relación de los ejecutivos nacional, provincial y local muy fuerte para poder tomar en forma coordinada, decisiones que en principio fueron muy aceleradas y tuvieron que ver con el resguardo de la vida de la población”.

Posteriormente comentó que “se da un ejercicio muy interesante en la provincia de Santa Fe, con un Comité de Emergencia dividido en 19 departamentos, con 19 senadores que lideran esos comités, donde se van analizando los pedidos que tenemos los municipios y comunas de reapertura de actividades. Esto después es elevado y decidido por los ministerios de Salud de Provincia y Nación. Luego viene la instancia de la decisión final de los gobernadores y la regulación de esas actividades con protocolos y horarios que hacemos los intendentes”. “Se está dando entre los ejecutivos un nivel de vínculo y de decisiones como no recuerdo se haya dado en otro momento de la historia política. Ésta es uno de los aspectos que me parece interesante”; agregó el intendente.



SITUACION ECONOMICA

“Los municipios tenemos pocas herramientas de promoción o incentivación hacia la actividad productiva y económica. Las provincias tienen un poco más. De hecho, la Nación es quien detenta toda la caja de herramientas”; remarcó Castellano. Y agregó: “Escuchar a los gobernadores acerca de cómo está la situación económica, también era para mí importante. Veo que es muy compleja y que todas las provincias del país y los municipios estamos viviendo una realidad muy particular, de grandes complicaciones para pagar los sueldos y para enfrentar sobre todo los aguinaldos que vienen. Es ahí donde tenemos que entrar todos en un proceso de diálogo y comprensión porque como dijo Omar (Perotti) no vamos a encontrar a nadie en Argentina, en el sector público y privado, que no tenga dificultades para pagar los sueldos. Todos las tenemos y es ahí donde se debe dar el nivel de comprensión y de austeridad que hay que tener. Es necesario mucho diálogo”.