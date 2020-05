“Normalidad del barbijo” Nacionales 22 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

“Aquella normalidad que conocimos ya no existe”, subrayó Alberto Fernández, quien además vaticinó que próximamente vendrá una “normalidad del barbijo, la normalidad de no abrazarnos, no darnos un beso”.

“Hagámonos de paciencia. Hacer la cuarentena no es un sacrificio, sacrificio es que nos hagan sufrir no que cuidemos nuestra salud“, concluyó.